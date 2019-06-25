蔡英文推長照2.0　陳建仁：建構平價體系減輕家屬負擔

▲副總統陳建仁。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

副總統陳建仁25日在長期照顧發展策略國際研討會上表示，台灣人口快速老化，為了讓長照永續發展，總統蔡英文上任後就推動長照2.0政策，建構優質、平價、普及的長照體系，以減輕家屬照顧負擔。

台灣居家服務策略聯盟、台灣長照及高齡健康管理發展協會、台北醫學大學衛生福利政策研究中心、台北醫學大學護理學院25日合辦2019長期照顧發展策略國際研討會。陳建仁、衛福部長陳時中應邀出席。

陳建仁表示，台灣人口快速老化，失能、失智人口增加，使長照需求更迫切，因此，蔡英文上任後就推動長照2.0政策，根據衛福部統計資料，截至今年5月，接受長照服務者已達24.2萬人，比去年同期大幅成長。

陳建仁指出，為了讓長照永續發展，政府各部門整合資源並擴大民間參與，致力於建構優質、平價、普及的長照體系，以減輕家屬照顧負擔。

▲總統蔡英文24日視察台中醫院新建的長照大樓時，開心和長輩合影。（圖／記者鄧木卿攝）

陳建仁提及，政府打造高齡照顧的黃金三角，讓長者在經濟、健康、生活三方面得到適當照顧、有品質的服務，以達到健康老化、在地老化、活躍老化的願景。

陳建仁提到，最近他參觀社區關懷站和老人學堂時，看到健康長者照顧年紀更大的長者，在長照2.0推動下，也促進社區互助合作。

陳建仁強調，高齡社會是世界共同要面對的重要課題，這兩天研討會以社區共生為主軸，邀請日本專家與台灣長照專家學者分享交流，讓台灣長照有創新思維，提升跨界整合效能，建構友善環境和長照網絡，以因應未來超高齡社會需求。