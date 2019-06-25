CSIS葛來儀訪台　蔡英文派規模最大代表團赴美參加「選擇美國」高峰會

▲蔡英文接見「戰略暨國際研究中心(CSIS)『台美政策計畫』（TUPP）訪問團」。（圖／總統府提供，下同）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文總統25日上午接見「戰略暨國際研究中心(CSIS)『台美政策計畫』（TUPP）訪問團」時表示，台灣不僅守護自身的自由民主生活方式，也願意跟國際社會分享民主經驗，希望透過台美的合作，能夠共同為區域的和平穩定發展做出更多貢獻。

蔡英文致詞時表示，葛來儀（Bonnie Glaser）主任是她的好朋友，也是台灣的老朋友，由對方帶領美國未來政策菁英訪問團，是再適當不過的人選，而訪賓們來自不同的專業領域，有很多卓越的表現，很高興跟大家見面交流。

蔡英文提到，今年是《台灣關係法》立法40週年，在今年4月的時候，CSIS、「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)、以及「威爾遜國際學人中心」(Wilson Center)特別舉辦視訊會議，特別感謝葛來儀主任邀請她一起參加會議並發表視訊演說，讓她可以說明台灣的重大政策，以及她對台美關係的珍視。

蔡英文指出，上任以來跟美國關係不斷提升，像是川普政府三度對台軍售，過境待遇的提升，高層官員的互訪，還有包括重要法案的通過，都有助強化台灣防衛實力。

蔡英文說，台美的經貿夥伴關係很堅實，台灣去年是美國第11大貿易夥伴，今年也再次派出規模最大的代表團，參加這個月在華盛頓舉辦的「選擇美國」（SelectUSA）投資高峰會，再次展現強化臺美經貿關係的努力。

蔡英文強調，台灣跟美國之間共享民主、自由和人權價值，雙方的合作，成為印太地區一股良善的力量，台灣將繼續跟美國及理念相近國家，一起為國際重要議題做出貢獻。

蔡英文提到，過去幾個月，完成強化國家安全的很多修法工作，除了法律明定國安維護擴及於網際空間，對涉及國家機密相關人員的出境管制和處罰，有更嚴格的規定，也加重對共諜的刑罰，這些都展現捍衛各層面國家安全的決心。

蔡英文指出，台灣不僅守護自身的自由民主生活方式，也願意跟國際社會分享民主經驗，相信透過台美的合作，像全球訓練暨合作架構（GCTF），能夠共同為區域的和平穩定發展，做出更多貢獻。

最後，蔡英文再次歡迎訪團來訪，希望透過這次訪問更加了解台灣，也歡迎訪賓們針對臺美關係及交流提供我們寶貴的建議。訪賓一行由外交部次長徐斯儉陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。