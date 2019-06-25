重申內閣制、外交與兩岸主張　王金平：沒說過要獨立參選

▲韓國瑜、王金平、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平宣布退出國民黨黨內初選後，外界關注未來是否會脫黨參選，對此，王金平25日再度表示「沒講過要獨立參選」，他強調現在勤跑基層，多多結合各方面力量，「未來還是為國民黨贏回政權來努力。」

王金平退出黨內初選後，下鄉、參訪的動作仍持續進行，不僅密集在各縣市成立王金平之友會，24日更在雲林舉辦造勢活動，一舉一動還是在政壇上受到關注。

有關國民黨總統初選首場國政願景辨識發表會25日晚間登場，王金平表示，雖然他不參加，但一定會重視，他主張推動內閣制，至於外交方面，台灣不應仰賴單一國家，應在美國、日本、大陸間取得平衡，既親美也要友日、友中，而兩岸部分則是要維護穩定和平的關係。

王金平25日上午出席中華科技金融學會區塊鏈應用論壇，被問到若獨立參選需28萬份連署書，有信心達標嗎？王金平笑回「我沒有說獨立參選，誰講獨立參選？是你（媒體）講的，呵呵！」

媒體繼續追問，是否獨立參選不在考量範圍內？王金平則回，這個時間還久，「明天決定的事情不必在今天決定嘛！」

根據台灣民意基金會24日公布的民調，單純國民黨內互比時，鴻海前董事長郭台銘以29%奪下第一、前新北市長朱立倫26.7%位居第二、高雄市長韓國瑜則是26.4%落在第三，似乎韓國瑜已不是黨內最強，郭台銘可能後勢看漲。

對此，王金平則表示，民調起伏是自然現象，「最後看看誰出線，我現在也就是努力勤跑基層，多多的能夠結合各方面的力量，未來還是為國民黨能夠重新贏得政權來努力」。