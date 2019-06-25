王淺秋請假5天　韓國瑜KUSO代理新聞局長喊：謝謝大家

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜預定在市政會議後舉行記者短暫聯訪，但沒想到就在聯訪時間，韓國瑜等到2名局長回應完記者問題以後，立刻迅速以一句「謝謝大家」，然後就轉頭離開，當場讓所有記者傻眼，還有記者高喊：「市長！別開玩笑了好嗎？」韓國瑜才又走回聯訪位置回應記者問題。

▲韓國瑜在2名局長回應完問題後，擔任起新聞局長工作，高喊一聲謝謝大家，就轉頭離開 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜大約是在11點左右結束市政會議，大約又在會議室裡頭多待了十分鐘左右才走出會議室門口，依照公開行程表訂在會議結束時會有一次媒體聯訪，所以會議室門口外頭已經有不少記者在等待，韓國瑜在幕僚人員的引導下走到了聯訪區，不過韓國瑜一開口就是先讓給了衛生局長：「請他來說明，那我想我們衛生局長在他先簡單跟大家報告一下，那個小孩子去陪著去做防疫消毒的時候，要注意的時候事」。

▲韓國瑜在2名局長回應完問題後，擔任起新聞局長工作，高喊一聲謝謝大家，就轉頭離開 。（圖／記者吳奕靖攝）

衛生局說完以後，再換上消防局長來說明剛剛發生的愛河有2名清淤外包工程的人員落水救溺案件，就在消防局長說完以後，韓國瑜舉手說：「謝謝大家」然後就轉頭離開，感覺就像是平常新聞局長王淺秋的工作項目以及反應，無預警就代理請假5天的新聞局長王淺秋職務。

不過突如其來的舉動，可是嚇壞了在場所有的記者，因為11點左右已經接近中午截稿時間，大家都在等市長的回應，所以韓國瑜一轉頭走人，大家就立刻追了上去，還有記者高喊：「市長還有很多問題」、「市長不要開玩笑了！」，就看到韓國瑜在會議室出口轉角停下腳步，笑笑的說：「我以為你們問完了，就2名局長說完就好了」，講完才又走回聯訪區，繼續讓記者問問題，不過時間也控制在2分半鐘左右就離開。

其實韓國瑜過去未曾有過這樣的行為，不知道是因為突發奇想，純粹開個玩笑，或是用「軟抗議」天天都得上火線來回應「抹黑」的議題，韓國瑜對此並沒有再多說明。

▲韓國瑜在2名局長回應完問題後，擔任起新聞局長工作，高喊一聲謝謝大家，就轉頭離開 。（圖／記者吳奕靖攝）