韓國瑜第四度遭嗆！　女學生獎狀背後藏機關要他「做好做滿」

▲高雄市長韓國瑜遭嗆「做好做滿」。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜與模範生、畢業生合影時，之前遭嗆「選總統太可笑」，還有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台合照，甚至還有雄中學生拿著《為什麼愛說謊》的書上台，這次有女學生拿出獎狀準備合影時，突然打開背後紙做的機關，上面寫著「做好做滿」，但打開紙條時卻被韓國瑜制止，女學生說，韓國瑜表示這有點敏感，先收起來。

▲高雄市長韓國瑜遭嗆「做好做滿」。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜高雄市107學年度模範生、市長獎畢業生與市長合影活動，最後一場北高雄地區場25日在新莊高中舉行，就當韓國瑜跟一位仁武高雄女學生合影時，女同學帶著獎狀，突然從兩旁拉出設計好的機關，寫上「做好做滿」，不過韓國瑜看了一下後，立刻對著女學生說了幾句話後，就將字卡收起來。

事後訪問這位陳姓女同學，他說韓國瑜表示「這個有點敏感，先收起來，不要拍」，陳同學也說會寫這些話「希望可以做好他的職務，再進一步進入下階段，他有規劃我能接受，但要做好這個工作，再去下一個規劃的工作」。

▲高雄市長韓國瑜遭嗆「做好做滿」。（圖／記者洪正達攝）

陳同學也說，這是25日早上做的，原本就有話想對韓國瑜說，之前國中生和雄中生，換一個梗，才不會被說抄襲。這也是韓國瑜之前遭嗆「選總統太可笑」，還有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台合照，甚至還有雄中學生拿著《為什麼愛說謊》的書上台，這次被酸「做好做滿」，第四度被學生公開狂酸。