提升系統覆蓋能力！長征三號順利搭載「第46枚北斗導航衛星」升空

▲第46枚北斗導航衛星順利升空。（圖／翻攝自中新網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

搭載第46枚北斗導航衛星的長征三號乙運載火箭，今（25）日凌晨2點09分在中國西昌衛星發射中心成功發射升空。經過一系列測試後，這顆衛星將與先前發射的20顆北斗三號衛星組網運行，進一步提升北斗系統覆蓋能力及服務性能，預估到了2020年，北斗三號的組網建設任務就能完成，屆時便可提供全球服務。

綜合陸媒報導，中國目前已經建成北斗一號、北斗二號、北斗三號系統，北斗導航系統獨創3種不同軌道混合星座布局，不僅可以覆蓋全球，又能提供更高精準度的導航定位服務；北斗導航系統另一大特色是不需要全球「布點」，因為該系統採用一套其他導航衛星所不具備的技術—星間鏈路。

星間鏈路是指用於衛星之間通信的鏈路，可以將多顆衛星互聯在一起，實現衛星之間的訊息傳輸和交換。星間鏈路的引入，使得低軌衛星移動通信系統能夠更少地依賴於地面網路，進而使低軌衛星移動通信系統能夠更為靈活方便地進行路由選擇和網路管理。

北斗三號採用的原子鐘達到300萬年只誤差1秒的精準度，處於世界領先水準，該系統還有獨特的位置報告功能，能夠隨時隨地告訴別人「自己在哪」。據悉，上（5）月17日，西昌衛星發射中心才用長征三號丙運載火箭，發射第45枚北斗導航衛星。

此次發射的北斗三號衛星和配套運載火箭，分別由中國航天科技集團有限公司所屬的中國空間技術研究院，以及中國運載火箭技術研究院掌握研製，這也是長征系列運載火箭的第307次飛行。