影／川普考慮全面禁用「中國生產的5G設備」！　影響範圍擴及全球製造商

國際中心／綜合報導

知情人士指出，川普目前正在考慮是否要求5G製造商撤出中國，未來有可能全面禁用中國生產的5G設備。這項計畫若通過，影響的範圍將擴及全球，各國製造業的現況都有可能改變，不過，這項規定最快也要數月甚至數年後才會實施。

▲2019杭州國際未來生活節中國移動5G展位。（圖／CFP）



據《華爾街日報》報導，美國不僅全面封殺華為，5月15日還發布一項行政命令，由於考量到資訊安全，將「限制部份外國製造的網路設備和服務」，並對美國電信供應鏈展開150天的評估，必須在期限內提出完整的清單與規劃。

▲美國不但要封殺華為，甚至可能禁用中國製的5G設備。（圖／路透）



有消息透露，川普正打算禁用在中國境內製造的5G設備，白宮官員也在積極聯繫電信設備製造商，企圖在「中國以外的國家」進行設計與生產，產品包括行動通訊基地台、路由器、交換機等等硬體。

報導指出，川普此舉很有可能會影響到全球格局，因為諾基亞和愛利信等大廠將轉移到中國以外的地區，到時候必定會提高中美互動的緊張感。此外，全球電信設備的服務與建設產值約2500億美元，美國身為最大的市場，國內卻沒有一家主要行動設備製造商。

★圖片為版權照片，由路透社、CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！