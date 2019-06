女護士用酒和毒品色誘男學生開房　車上「偷桃」被判入獄60天

▲女護士企圖用酒精的力量,色誘男學生就範。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國俄亥俄州一名在學校擔任護士的女子,被控利用酒和毒品誘惑未成年男學生,還把對方誘拐至汽車旅館內企圖發生性關係,遭到拒絕後又在車上隔著衣物「偷桃」得逞,罪行曝光後近日被判處入獄60天,並且身份被註記為第一級性犯罪者。

48歲女子克萊佛(Delena Clever)2018年同時在緬因維爾(Maineville)的2所學校Little Miami Schools與Kings Local School擔任代課校護,同年8月被人發現,她傳簡訊給一名未成年男學生,佯裝自己喝醉需要有人帶她回家,對方幫忙開車後,把人拐騙至某汽車旅館一間她早就預定好的房內,想和對方發生性關係。

法庭資料表示,克萊佛進入房後開始色誘男學生,甚至想利用酒精和大麻的力量逼對方就範,但對方抵死不從、堅持要回家,她只好開車和對方一起離開,結果又在車上隔著衣物撫摸對方生殖器。

本案17日開庭審理,克萊佛坦承犯行,被法官柯比(Joseph Kirby)判處入獄2個月,檢察官福斯貝爾(David Fornshell)在聲明中表示,「算克萊佛幸運,因為未成年受害人最後還是拒絕與她發生性關係,否則她的下場不會只是如此而已」。

