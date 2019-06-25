下令金融制裁！川普將「嚴厲打擊」伊朗領導哈梅內伊

▲川普24日簽署行政命令，將對哈梅內伊進行金融制裁。（合成圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）24日簽署行政命令，將對伊朗最高領導人阿里·哈梅內伊（波斯語：آیت‌الله سید علی خامنه‌ای‎）進行「嚴厲的金融制裁」，並指責哈梅內伊要為伊朗的混亂負起責任。川普表示，對伊朗的制裁時間長短，將取決於對方的態度。

川普表示，美方將以「不能擁有核武器」為最終目標，繼續對伊朗施壓。他補充，對伊朗的制裁可能立刻就結束，也可能持續多年，時間長短取決於伊朗的態度。

▼川普說，哈梅內伊要為伊朗的混亂負起責任。（圖／路透）



川普提到，這項行政命令將掐斷哈梅內伊等領導人辦公室成員獲取財政資源的管道。

美方無人機日前遭到伊朗射下後，兩方關係緊繃到最高點，雖說美國總統川普曾動了以軍事行動報復，但卻在10分鐘前喊停。

對於美國的動作，伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）近日在推特上發布許多言論，表示被擊落的無人機的確侵犯伊朗領空，並以「B隊」指稱鷹派人士，指出他們正想辦法推動川普發動戰爭，「美國沒有間接證據或者事實證明，就立刻對伊朗提出指控，只是證明了鷹派正準備將情勢導向戰爭，破壞外交關係，並且掩蓋針對伊朗的『經濟恐怖主義』。」