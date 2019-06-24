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美伊駭客開打！牛彈琴：人類戰爭史上第一次的「超限戰」開始了

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▲▼電腦,駭客,工程師,工作,寫程式。（圖／取自免費圖庫「pexels」）

▲網路攻擊，示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫「pexels」）

大陸中心／綜合報導

美方無人機遭到伊朗射下後，川普曾要發動軍事報復行動，但卻在10分鐘前急喊卡，最後演變成雙方的「網路攻防戰」。對此，具官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」24日發文章稱，美國正在開啟這個第五維戰場，這在人類戰爭史上是第一次，也意味著「一場真正的超限戰開始了」。

文章說，在伊朗擊落美國無人機的當下，美國隨即發動了網路攻擊，目標則鎖定在伊朗發射導彈和火箭的電腦系統；然而這場網路攻擊，知情人士更透露，美國已籌備多時，即使沒有幾個月，也有好幾週的時間。

▲▼美國對伊朗發動網路攻擊。（圖／翻攝微信公眾號／牛彈琴）

▲美國對伊朗發動網路攻擊。（圖／翻攝微信公眾號／牛彈琴，下同）

不僅如此，「美國政府還向美國公司警告，要提防伊朗的網路攻擊，因為伊朗的駭客正頻繁對美國政府機構和油氣等產業發動攻擊。」文章說，美國每次攻擊前總是把自己先描繪成「受害者」。文章還分析出，「伊朗駭客對美國攻擊（請注意是駭客），就是侵犯；美國政府軍發動攻擊（請注意是政府軍）就是替天行道。但這就是世道。」

文章解釋何謂「超限戰」，「按照中國學者的研究，就是戰爭不存在戰場與非戰場的區別，以小規模重點式對敵方堡壘進行內爆攻堅，達到戰略性效果，類似以小搏大『老鼠對貓』非均衡、不對稱打擊重心手法，達到全向度調控目標，完全顛覆傳統軍人對軍人或國與國戰爭思維，引發的心理恐慌和負面效應難以預料。」

美國是個強者，但他不僅把自己描繪成受害者，還試圖降維攻擊，透過在網路領域的絕對科技實力，毫不手軟的發動攻擊。文章指出，「以後的戰爭，可能不僅僅發生在海洋、陸地、天空和太空，而且將同時在網路空間展開。美國正在開啟這個第五維戰場，這在人類戰爭史上也是第一次。」

▲▼美國對伊朗發動網路攻擊。（圖／翻攝微信公眾號／牛彈琴）

此外，文章表示，伊朗人似乎豁出去了，因為他們對於美國的威脅和攻擊表示，「只要對伊朗開一槍，就將燒毀美國及其盟友的利益……如果敵人、尤其是美國及其區域盟友犯下軍事錯誤，對美國利益所在的火藥桶開槍，那麼整個區域都將陷入火海。」

「可以預料，若接下來局勢繼續激化，更多油輪可能遭到攻擊，更多衝突摩擦可能發生，最終不排除美國發動空襲，然後則是伊朗的猛烈反擊，戰爭真的越來越近了。」最後，文章強調，「考慮到伊朗的國家性格和軍事實力，考慮到霍爾木茲海峽的極端重要性，考慮到超限戰的很多不擇手段，所有周邊國家以及石油消費大國，也包括中國在內，可能真要為最極端情況做好充分準備了。」

▲▼美國對伊朗發動網路攻擊。（圖／翻攝微信公眾號／牛彈琴）

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關鍵字：伊朗,美國,川普,駭客,網路攻擊,牛彈琴,北美要聞

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