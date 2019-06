川普G20結束直飛南韓！「川文八會」續談無核化　不排除參觀板門店

▲今年4月在華盛頓舉行的川文七會。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

根據《韓聯社》消息指出,美國總統川普將在29日大阪G20高峰會結束後,啟程前往南韓進行為期2天的訪問,並在30與南韓總統文在寅舉行會談。此次「川文八會」預計將針對朝鮮半島無核化、鞏固韓美同盟等議題進行深入討論,外界猜測,川普可能利用此行參觀板門店非軍事區(DMZ),南韓官員則證實,正在考慮。

青瓦台發言人高旼廷表示,川普將在29日下午抵達南韓,30日與文在寅於青瓦台進行會談,詳細行程尚未公布,但會談內容將涵蓋鞏固美韓同盟、合作推進朝鮮半島半島完全無核化和建立永久和平機制等。南韓官員也證實,他們正在考慮讓川普參觀板門店的非軍事區,並否認了川普會與文在寅、北韓領導人在板門店會晤的傳言。

此行也是文在寅就任後,川普與其進行的第8次會談,同時這也是川普上任後第二次出訪南韓;第一次是在2017年11月,停留首爾2天1夜,當時曾前往駐韓美軍基地、國立首爾顯忠院,並在國會發表演說。

