狠女揪2男復仇15歲小弟　「生殖器淋飲料點火」燒完逼舔乾殘渣！

▲慘忍的女子在男孩生殖器官上點火凌虐。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國日前傳出一起兇殘的虐待案。一名18歲的女子因為不滿15歲的男孩對潑灑飲料，找了同行2名親友來復仇。將男孩關在公寓中凌虐6小時，甚至還拍成影片，甚至還在男孩的生殖器上淋飲料點火燃燒，男孩好不容易脫困後，全身赤裸在街上行走引來好心路人，才崩潰說出自己的遭遇。

根據英國《每日郵報》報導，年僅18歲的露西（Lucy Ashton）和2名親友因為和受害男孩發生爭執，男孩朝他們潑灑飲料，三人立刻將男孩監禁在公寓內復仇。三人將男孩綑綁後開始毆打、拿刀劃傷皮膚、並且逼男孩抽菸，接著將男孩的生殖器官灑飲料後點火燒。

▲施暴的露西。（圖／翻攝自West midlands police）

施暴過程中，三人甚至要求男孩舔掉地上的飲料，完全沒有人喊出停止這一切的行為。露西還要求其中一名同夥錄下所有施暴的過程，認為這是一件很好玩的事情，整整六小時不論男孩如何求救無法得到幫助。

直到清晨5點，三人才願意讓男孩離開，當時全身赤裸地在街上走，直到被路人發現，一開始男孩不敢說自己遭到虐待，僅說自己是被搶劫。直到被大家追問下，才崩潰說出自己被凌虐6小時。警方展開調查時發現，施暴者其中包括露西的哥哥，在被逮捕後提到「這一切都是妹妹的提議，甚至還說要錄影。」

當地警方表示，這對一名15歲男孩而言，是一個相當殘忍的攻擊，甚至會出現長期的恐懼跟折磨，會讓被害人擔心自己的生命安全問題。當下受害者完全無法逃脫，沒有一個人願意喊出停止。法官開庭時，判露西4年有期徒刑、另外兩名同夥各2年徒刑。