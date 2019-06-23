影／人妻「私密隧道」丈夫老是進不去　開腿檢查醫師震驚：她陰道只有2cm！

國際中心／綜合報導

巴基斯坦日前傳一起「女性重拾性福」的醫學案例。一名20歲女子因為婚後一直無法與丈夫順利性交，導致甜蜜的婚姻生活變調，甚至慘遭家暴，經過醫療團隊研究協助，發現女子先天陰道內多長了一道隔膜，導致陰道長度僅有2公分經過手術並用「模具」定型，如今已經為老公生下健康的男寶寶。

▲女子因為無法正常性交導致家暴。（圖／示意圖／Pixabay）

根據《英國醫學期刊病例報告》（BMJ Case Reports），這名女子婚後因為無法跟老公正常性交，在當地的保守迷信觀念中，大家開始傳說她是「變性人」甚至還因為這樣開始遭到家暴。其實早在女子青春期就時常因為下腹疼痛、月經沒來而感到不舒服，沒想到婚後身體狀況也沒有改善。

女子最後只好跑到醫院請求幫助，經過醫療團隊的檢查，發現女子的陰道發育畸形，「多一道縱向的隔膜」擋住也就是所謂的「陰道隔」（vaginal septum），導致她的陰道僅有2公分深，但只要透過手術就可以改善。經過手術後，女子的陰道需使用模具定型，將一個用保險套包住的「模具」放進陰道7天，接著再換長8公分、寬4公分的矽膠模型定型3周，第二個月只需要晚上使用，直到第三個月一周只需要使用4天。

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結束治療後，女子終於可以跟老公正常性交，7個月後也成功懷孕並且剖腹產下一名男嬰。女子感激的表示，「這項手術已經讓我重生，過去我飽受家人、丈夫的言語、肢體暴力，甚至有人還說我根本不是女人，現在我終於有一段好的婚姻跟寶寶，最重要的是對自己有自信。」