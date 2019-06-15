台東淨灘共清除近1噸垃圾　志工阿嬤淨灘不落人後

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

海洋委員會海巡署東部分署與臺東縣環境保護局於6月15日在臺東海濱公園-國際地標，共同辦理108年世界海洋日「護海者聯盟-無塑之戰」淨灘、淨海、淨港活動。上午8點，在地機關、民間團體5百多位民眾熱情參與，藉由陸地、海底及海面三區域共同清出938公斤的垃圾，讓海洋恢復清淨面貌。

6月15日世界海洋日「護海者聯盟-無塑之戰」淨灘、淨海、淨港活動，共有包含當地地方檢察署、海巡之友會、第八河川局、自來水公司、後備指揮部、榮民服務處、馬偕紀念醫院、中華電信、臺東縣城鄉生活運動協會、臺東市富岡巡守隊、慈濟基金會等共動員共5百多位參與。

除了淨灘，在新蘭漁港、加母子灣海上更有海巡署東部分署及臺東縣水中運動訓練協會的潛水人員實施水下清運工作，在新港漁港，由新港區漁會環保艦隊協助清除海漂垃圾，藉由陸地、海底及海面三區域共同進行，共清出938公斤的垃圾，盼還給臺東縣海洋乾淨的風貌。

沙灘上，有許多青壯年，也有黃髮垂髫，淨灘的熱情一致。許多家長帶著小孩一起淨灘，現場也有單位設攤用寓教於樂的闖關、體驗方式，讓與會人員更了解分類、空氣品質等環保宣導。

臺東慈濟志工出席35位參與淨灘活動，細心撿拾在沙灘上的塑膠碎片，擔心萬年不腐的塑膠碎片會被海洋生物誤食。81歲的慈濟環保志工陳水璉阿嬤，靠著志工攙扶走過石堆，就是要撿拾在海灘上的垃圾。

林旭子、趙菊美兩位70歲上下的慈濟志工，每次有淨灘活動都會參與，撿拾海灘上的垃圾身手矯捷，很難想像她們曾顱內出血住進加護病房，甚至被醫院發布病危通知。投入環保多年的林旭子、趙菊美，對住院期間沒什麼印象，只記得出院後，每天繼續到慈濟環保站做環保，76歲的林旭子表示，我就把做環保當作是復健。

趙菊美在2006年被診斷出罹鼻咽癌，2012年她因車禍住院一個月，對她而言，身體的疾病與病痛都不當一回事，就是按時吃藥，做環保是志願，目前承擔慈濟環保幹事。

臺東縣張志明副縣長上台呼籲大家共同努力維護地球環境，張志明表示，海洋面臨很大的危機，海洋生物身體裡經常被發現塑膠製品，如果用寶特瓶喝飲料，我們體內也會有塑化微粒，每個人都需要為海洋負責，讓地球永續發展、保護地球。

海巡署東部分署陳學良副分署長表示，海洋是地球的肺，人類呼吸的氧氣大多由海洋提供，由於海洋汙染越來越嚴重，而汙染隨著食物鏈，最終回到人類身上，所以鼓勵大眾一起防止汙染，維護海洋健康，大家到海邊遊玩，不僅要帶走自己的垃圾，也發揮舉手之勞撿起岸際上的垃圾，讓海洋生態資源能夠永續發展。

慈濟基金會表示，慈濟推動環保將近30年，從回收分類到減塑、減少使用與時俱進，盼人人與地球共生息，一起響應清淨在源頭。