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2019新竹SUP嘉年華　百餘好手青草湖上搶先體驗

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▲2019新竹SUP嘉年華　百餘好手青草湖上搶先體驗。（圖／新竹市政府提供）

▲百餘位好手於青草湖搶先體驗湖上SUP活動。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2019年青草湖SUP（立式划槳）水上運動嘉年華活動於15日於集結愛好者百片SUP板後熱鬧展開，本次活動吸引了500人報名參與，現場各式難得一見的水上運動，包括水上鋼鐵人表演、百人瑜珈、不插電演唱會、青草湖生態導覽、體適能檢測、市集、龍舟板競賽與SUP教學及體驗，現場吸引上千民眾參與。

一連下了五天的雨，雖然讓青草湖變得混濁，但因天氣宜人，仍吸引不少民眾參加，現場有許多爸媽帶小孩來，來自台北的小一雙胞胎賴小朋友，之前只在台北金山玩過SUP，16日也特別攜帶自己的SUP板南下到青草湖體驗，對於被綠山環繞的湖面，兩兄弟爭先要爸媽陪同下水，直說好玩，全家也一起渡過難得的親子水上時光。

活動除吸引SUP愛好者外，另有來自金山、宜蘭、日月潭、花蓮 ，以及最南墾丁的SUP愛好者。2019年度除了規劃SUP單板及龍舟板免費供民眾體驗外，另新增一項全臺灣首次舉辦的「SUP龍舟板變裝競速賽」的項目，邀請各方SUP好手、板友一同參與大會師，以及挑戰全臺首創百人漂浮瑜珈，透過大家的見證，為今夏青草湖領風起划開啟序幕。

▲2019新竹SUP嘉年華　百餘好手青草湖上搶先體驗。（圖／新竹市政府提供）

▲2019新竹SUP嘉年華　百餘好手青草湖上搶先體驗。（圖／新竹市政府提供）

▲2019新竹SUP嘉年華　百餘好手青草湖上搶先體驗。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：SUP,青草湖,立式划槳,新竹市政府

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