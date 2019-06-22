煮完綠豆湯！水槽濾網「頑強生命竄出」人夫傻眼　網笑：種來吃省菜錢

▲水槽裡的頑強生命，讓網友都笑噴。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人習慣做完菜後，順手清一下流理台，一名男網友卻要抱怨自己跟老婆的懶惰。他表示，前陣子煮綠豆湯後沒有清水槽，接著貼出一張照片，只見水槽的濾網中，頑強的生命正努力的往上爬。看到照片後，其他人紛紛笑噴，「生命會找到自己的出路」、「請繼續灌溉」、「其實你老婆在綠化家裡～你都不懂」。

這位人夫在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中表示「我要抱怨我跟老婆的懶惰，前陣子煮綠豆湯，散顆的綠豆在水槽發芽了，請問我是要處理掉還是種來吃？」仔細看看照片，只見水槽的排水口裝有天藍色的濾網，但網子裡竟然有一堆發芽了的綠豆。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲綠豆在排水網裡發芽了啦 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

通常排水口沒清的話，散落的食物殘渣不是發臭、就是長青苔等等，但這幾顆綠豆在「惡劣環境」下，仍不屈不撓的破殼成長，褪去外皮的綠豆已經可以看到細細的豆芽苗，感覺正在努力往上長。

原PO也在留言處透露，「我剛剛拿杯子去洗手台的時候被嚇到，仔細看居然發芽了」、「那個水槽網其實剛換新的，煮個綠豆湯就直接給我長在上面，搞得我突然不知道是要處理掉還是移植然後繼續種」，最後他則打算中來當消遣，「綠豆也是個生命，在家裡可以看見頑強的生命力在發展，也是另類的體會。」還有網友PO圖分享種植成果，「洗水槽濾網真的可以種綠豆唷～還不錯用」。

▲網友分享用過濾網種綠豆的種植成果。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「不要動它，你快要有豆芽菜吃了」、「這老婆賢慧」、「種給你當宵夜的」、「它應該經歷過很艱苦的環境訓練，例如洗碗精……各種ㄆㄨㄣ……你怎麼忍心吃了它們」、「人家死裡逃生，還悄悄的長大了，就給它們一條生路吧」、「種來吃，省下菜錢」、「小時候我種綠豆都沒這麼容易發芽啊！早知道我就丟在水槽裡了。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！