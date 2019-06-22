　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

煮完綠豆湯！水槽濾網「頑強生命竄出」人夫傻眼　網笑：種來吃省菜錢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲水槽裡的頑強生命，讓網友都笑噴。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人習慣做完菜後，順手清一下流理台，一名男網友卻要抱怨自己跟老婆的懶惰。他表示，前陣子煮綠豆湯後沒有清水槽，接著貼出一張照片，只見水槽的濾網中，頑強的生命正努力的往上爬。看到照片後，其他人紛紛笑噴，「生命會找到自己的出路」、「請繼續灌溉」、「其實你老婆在綠化家裡～你都不懂」。

這位人夫在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中表示「我要抱怨我跟老婆的懶惰，前陣子煮綠豆湯，散顆的綠豆在水槽發芽了，請問我是要處理掉還是種來吃？」仔細看看照片，只見水槽的排水口裝有天藍色的濾網，但網子裡竟然有一堆發芽了的綠豆。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲綠豆在排水網裡發芽了啦 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

通常排水口沒清的話，散落的食物殘渣不是發臭、就是長青苔等等，但這幾顆綠豆在「惡劣環境」下，仍不屈不撓的破殼成長，褪去外皮的綠豆已經可以看到細細的豆芽苗，感覺正在努力往上長。

原PO也在留言處透露，「我剛剛拿杯子去洗手台的時候被嚇到，仔細看居然發芽了」、「那個水槽網其實剛換新的，煮個綠豆湯就直接給我長在上面，搞得我突然不知道是要處理掉還是移植然後繼續種」，最後他則打算中來當消遣，「綠豆也是個生命，在家裡可以看見頑強的生命力在發展，也是另類的體會。」還有網友PO圖分享種植成果，「洗水槽濾網真的可以種綠豆唷～還不錯用」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友分享用過濾網種綠豆的種植成果。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「不要動它，你快要有豆芽菜吃了」、「這老婆賢慧」、「種給你當宵夜的」、「它應該經歷過很艱苦的環境訓練，例如洗碗精……各種ㄆㄨㄣ……你怎麼忍心吃了它們」、「人家死裡逃生，還悄悄的長大了，就給它們一條生路吧」、「種來吃，省下菜錢」、「小時候我種綠豆都沒這麼容易發芽啊！早知道我就丟在水槽裡了。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
韓國瑜大進場200公尺走16min！20萬韓粉「手機銀河」照
影／2分鐘到山下！熱心女每天跳300米懸崖「幫同事送熱飯」
LIVE／韓國瑜大進場！20萬「人手一機」照亮夜色　激動淚喊

關鍵字：綠豆,水槽,濾網,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我是資方派」長榮員工看罷工！3表格打臉空服員　提5點嘆：看到人性貪婪

吐566字「我們被踩得最爛」！長榮航太修飛機員工怒了　批罷工空服員：惡質

「8000有找」背6年貴嗎？日本書包好市多上架…網戰翻：會被當有錢人小孩

影／藍鵲樹叢抖不停！他納悶放大看「爬滿螞蟻」：夭壽喔長知識了

扛百萬學貸闖紐約！屏東女孩「30歲後，我發現世界是公平的」　2萬人感動推爆

影／民宿評價9.2超高分！她廁所插座驚見「詭異黑點」　秒嚇哭：屋主住樓下

邊緣到不行！她列慘慘7現況…問「京華城倒了」會惋惜嗎　意外掀鍵盤戰

長榮罷工第50小時繳「三寶破2000」！長榮航勤快閃獻花

全台最大南瓜在淡水　瓜農林建訓種出903斤南瓜拿下冠軍寶座

拚指考／數甲乙重跨單元解題力、考古題做5年　生活式的題目是必考重點

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

李玟、蔡依林尬舞合唱So Crazy+怪美的　加碼SWAG版好心情！！

和王子「好哥兒們13年」NO跨越界線　鬼鬼突結巴：怎麼了怎麼辦...

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

5週年限定！日本環球影城必看全新「霍格華茲魔法光雕秀」只到11月

長榮罷工第50小時繳「三寶破2000」！長榮航勤快閃獻花

全台最大南瓜在淡水　瓜農林建訓種出903斤南瓜拿下冠軍寶座

拚指考／數甲乙重跨單元解題力、考古題做5年　生活式的題目是必考重點

劣！板橋列管2顆珍貴老樹慘遭大卸八塊　重罰建商60萬元

珍珠奶茶+20元　日本人發現50嵐「隱藏版喝法」...料爆到頂點爽歪！

成大醫院急性後期整合照護計畫　13家區域及地區合作醫院加入

推銷彰化自家農產　猛男脫光光拿巨峰葡萄「擋那裡」露出六塊G

空姐到公司發現被鎖ID卡變罷工　長榮：曾詢問過但一直未表態

男地勤曝心聲！「因某些長榮空服員」不認同罷工　狠罵：對你們很失望

門上鎖！人妻半夜撞見「婆婆幫老公穿內褲」　網跪求劇情…夫回應驚呆

長榮罷工第50小時繳「三寶破2000」！長榮航勤快閃獻花

不斷更新／林立連續三場比賽開轟　6局桃猿6：1富邦

企聯射箭／聯賽表現漸入佳境　台中銀行射手追奧運夢

只有誠意可是不行的！學會這5種道歉技巧　人際關係就能無往不利

慧眼看天下／掌控美國政經命脈　猶太人的成功秘訣

世籃賽／中國男籃出征NBA夏季聯賽確定　7月6日起連4戰

小黃擦撞逃跑…重機騎士爆氣「捶車窗」逼下車　運將怒提告

全國自由車錦標賽　馮俊凱連霸計時賽

獨／打造香奈兒等級重機店　陳為民聯手愛兒砸千萬操刀

王金平23日彰化雲林成立金平之友會　張麗善王惠美確定不出席

生活熱門新聞

長榮航太修飛機員工怒了：我們被..

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬..

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢..

長榮前地勤嗆空服員：只證明自己..

小7買雪糕99元　網一看扛整箱..

空姐到公司發現被鎖ID卡變罷工..

好市多套子破洞　人妻做完超傻眼

資深長榮員工看罷工　3表格打臉..

梅雨鋒面今晚夜襲！周日變天降雨..

「你的道歉就是屁」父母衝世新問..

長榮證實：陸續有空服員要回來值..

長榮罷工「10日歐洲行泡湯」卻..

樂桃航空感謝祭！單程機票1千元

2瓶礦泉水要價1千元　店家回應..

更多熱門

相關新聞

「加油亂插擋道」　他發文怒罵遭打臉

一位網友開車加油時，因不滿前車斜停擋住一旁油島車道，拍照PO網罵「不會開車請重新回去學」，結果被網友瘋狂打臉，甚至還發現原PO開車違規的地方。

她再婚帶爸試西裝被拒　弟曝痛心真相

「剩餘車位1」他找到氣炸　白賓士狂佔2格

問Z罩杯妹「給歐吼嗎？」人夫聽條件秒拒絕

賣保健食品！大媽勸「奶會垂別餵」她無奈

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

長榮航太修飛機員工怒了：我們被踩得最爛

挨轟花6500萬清淤！韓粉PO前後對照圖　全網驚呆

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

郭台銘搭捷運回家坐博愛座！隨扈緊張

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

鏡頭前喬ＯＯ！蕾菈錄影沒穿內衣

操場埋屍…兒崩潰：那晚怪手冒雨填土

長榮前地勤嗆空服員：只證明自己賺不夠多

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

日本書包好市多上架　買不買網戰翻

空姐到公司發現被鎖ID卡變罷工　長榮：曾詢問過但一直未表態

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

更多

最夯影音

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面