她再婚帶爸試西裝被拒「一定要去嗎」　弟曝痛心真相：對不起讓你丟臉了

▲原PO準備再婚了。（圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

一名女網友在臉書抱怨，婚禮前要帶爸爸去試西裝，結果被他一句「我不太想參加妳的婚禮欸」刺痛了心。原本疑惑的她問了弟弟之後才知道，因為自己這次是再婚，讓爸爸覺得很沒面子才不想參加，「對不起，我再婚讓你丟臉了。」網友紛紛打氣，「幸福握在自己手中」、「幸福比面子重要啦」、「加油」。

原PO原本想要在婚禮上再一次讓爸爸牽著走過紅毯，打電話告訴他隔天要帶他去試西裝，卻被嫌棄說「一定要嗎？我不太想參加妳的婚禮欸。」爸爸突如其來又刻薄的回應讓她感到困惑，掛上電話問了弟弟之後才知道真相。

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「我爸說再婚很丟他們家的臉，他們家的人沒有再婚的啦」，原PO因為自己的感情事讓爸爸臉上無光而感到相當難過，「對不起，我再婚讓你丟臉了。難過到很心疼。」

但是在現今社會中，人們對於感情不合則分，勇敢追求下一個的想法已經不同於以往「無論如何，直到死亡將我們分開」的觀念，大部分網友都為原PO抱不平，「能再婚代表超有本錢，我覺得應該很有面子啊」、「老一輩的，思想比較傳統」、「妳幸福了，他就不會覺得丟臉了，要幸福唷」、「我媽要離婚時外婆也說家族裡沒有人離婚的，我媽咪也是離了」、「不再婚難道要錯一輩子或孤家寡人的嗎」、「加油，要幸福。」