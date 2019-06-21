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剩餘車位1！他找到氣炸…「白賓士車身、屁股」各佔1格　老司機全怒了

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲雖然剩餘車位1，但這根本是被陰了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

找停車位曾讓許多車主都傷透腦筋，一名男網友就貼文抱怨，他排隊進停車場，入場時看到剩餘車位是1個，繞了一大圈，終於找到「那1格」時，才發現竟然沒得停，只因為一輛白色賓士車一次佔去2個車格，讓原PO忍不住大翻白眼。其他人也傻眼，「一流的車，二流的車手」、「是多怕門被敲到啦！」

這位男車主在臉書《爆怨公社》貼文，表示他排隊進停車場時，看到顯示剩餘車位是1，繞了一大圈終於找到僅剩的停車格，「於是在地下室繞了一圈，拍3張照片……花了我15元」。但到底為何車主只拍了3張照片，卻不停車就出停車場呢？

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲白賓士車主，您的車屁股跑出來啦 > <（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看照片，只見一台白色的賓士想停在124號車格裡，可能擔心愛車會被刮到，便故意停靠柱子，但不清楚到底是倒車倒過頭，還是真的想停在2個車格間，白賓士車的屁股直接卡在另一個94號車格的尾端，一台車大喇喇地佔去2個車格。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲結果原來剩餘車位是0啊 QQ（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO忍不住翻白眼，「愛車的人都會習慣盡量靠柱子或牆壁停，我也會，但是不會停你這種鳥樣！」看到貼文後，有人認為男車主應該停得進去，原PO則說，「被佔到這格前面有一根柱子擋住塞不進去」、「如果沒有白車跨過車擋饅頭，林北怎麼可能停不進去，還是要我停一半進去，一半在迴轉車道上？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲白賓士車主停法惹怒一票網友。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到白賓士車的停法，其他網友紛紛留言，「一流的車，二流的車手」、「三流的停車技術」、「這就真的純粹技術不好了，不是愛車啊！X」、「能停成這樣也很奇葩唉」、「正面拍，一定一堆人說老司機，結果不知道車尾已經變三寶了」、「這個不是怕敲，這是技術太爛」、「停這樣真的很不可以」、「我理解他要靠柱子但這XDDD。」

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關鍵字：停車,車格,爆怨公社

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