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推銷保健食品！專員大媽聊天能力0　狂勸「奶會垂別餵了」她無奈翻

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▲媽媽,寶寶,孩子,親子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲8年級生媽咪對保健專員大媽的問題感到無奈。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「我要抱怨最近出門都會被攔下，一個禮拜大概5次了，我覺得很煩」，一位人妻發文表示，她最近出門都會遇到一位賣保健食品的專員大媽，但對方相當不會聊天，講的話讓她直冒OS「不會聊天不要硬聊嘛！」看到對話內容後，其他人也紛紛傻眼「完全在踩人家理智線啊！」「那個人的腦子被門夾到嗎？」

這位8年級生媽咪在臉書《爆怨公社》貼出她和對方的對話，只見保健食品專員頻頻發問「妹妹你才幾歲怎麼就生小孩啊」、「8開頭還是9開頭」、「那妳現在還餵母奶嗎」，聽到原PO回「對」之後，專員竟然開口勸「奶會垂不要再餵了」、「妹妹妳知道母奶6個月以後就沒有營養了嗎。」

請繼續往下閱讀...

接著，專員看到她的小孩後，先是誇「弟弟好可愛喔！多大了」，並突然問「妹妹妳胖多少呀？」原PO也如實回答「59然後75，胖了16公斤，但現在54」，沒想到對方卻說「妳還可以再瘦一點知道嗎？現在這樣不太好看。」

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▲媽媽,寶寶,孩子,親子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大媽說「餵奶母奶6個月後就沒營養了」惹怒許多網友。（示意圖／Pixabay）

專員還在推銷產品的時候，對原PO說「妹妹一個月1000吃保養品都拿不出來喔？」聽到原PO表示「沒工作又養小孩，你覺得呢？」對方竟回「不要騙人了啦1000塊而已。」種種回覆讓8年級生媽咪心很累，「不會聊天不要硬聊嘛！」

原PO也在留言處透露，她都是剛好在等郵局辦東西，「郵局沒位子坐，就被他們拉去旁邊坐，結果hen不會聊天」；至於說母奶6個月後就沒營養的，是一個60歲阿婆，「我實在是好想叫她去做功課，然後說她都沒有餵小孩就長大了，我實在問號」。她還曾經到超商取貨後，被對方酸「明明有錢啊！」讓她相當無奈。

看到對話後，其他人也紛紛大翻白眼，「講話那麼難聽，誰會想跟他購買」、「這種人最討厭～不會銷售，只會酸言酸語，誰要理他啊」、「外面好多賣保養品的銷售員都習慣用激將法耶，什麼妹妹妳的皮膚這麼糟，要用我家的啦吧啦吧啦」、「完全在踩人家理智線啊！超不會聊天欸」、「真不會講話，這種銷售人員都很失敗。」

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關鍵字：保健食品,推銷,生小孩,媽媽,爆怨公社

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