韓國瑜台中造勢　一大早就湧進韓粉…椅子排2萬張

▲工作人員現場排了2萬張椅子。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜台中場造勢大會22日下午3點開始，但上午8點多即陸續湧進韓粉，有人一大早就帶著小孩來，有人排班輪流佔位，還好天氣陰涼、起風，大家坐著聊天、吃吃喝喝，開心的等著下午開場，主辦單位呼籲韓粉們注意身旁小孩，以及多喝水以防中暑，據統計場內可排2萬張椅子，若再加上站立者，人數應可超過3萬人。

▲謝姓民眾認為韓國瑜是唯一總統人選。（圖／記者鄧木卿攝）

挺韓台中場造勢大會主軸「榮耀新中華 歡樂向前行」，活動雖然下午才開始，但一大早就有不少韓粉進場佔位，一名賣牛肉麵的謝姓民眾帶著2名孫子也來，她說，她老公陸軍官校畢業，算是韓國瑜的學長，檯面上沒有一人可以跟韓比，她看到韓帶著官員去清淤，令她感動。

▲南投民眾準備數千顆肉粽免費贈送。（圖／記者鄧木卿攝）

對於韓國瑜剛選上市長，就要再選總統，謝小姐認為，韓應該也不太願意，但沒辦法，因為人民需要他。

一群來自南投的熱情支持者準備數千顆肉粽表達對韓國瑜的支持，等到下午立委許淑華上台主持，即開始免費發放，每人限拿一顆。

▲台中市社團結盟（軍公警教）主動排班佔位。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市社團結盟（軍公警教）也發揮分工合作精神，大家主動前往排班佔位，直到下午開場，就是為了表達對韓國瑜的支持。

▲攤商上百攤，什麼都有。（圖／記者鄧木卿攝）

主辦單位呼籲韓粉們，隨著人數愈來愈多，有帶小孩來的民眾，務必看好，不要熱情得一轉頭就忘了小孩的存在，還有天氣炎熱，多喝水避免中暑。