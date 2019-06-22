長榮前地勤說話了！3點戳爆罷工痛處　嗆空服員：只證明自己賺不夠多

網搜小組／綜合報導

長榮航空勞資協商破局，空服員展開無限期罷工。有前地勤員工在PTT發文指出，罷工是自由民主國家的權利，他支持罷工，但他不完全認同工會提出的訴求，因為後面7點訴求每條都有毛病，「如果訴求重點是過勞或飛安問題, 那足夠讓我支持空姐，但事實上空服員拿不出資料證明自己累，反而是證明自己賺不夠多。」

有人在PTT八卦版發文詢問，「感覺這次罷工訴求好像沒那麼清楚，也沒有前幾次像華航這樣，很清楚講出要什麼，風向感覺是導向資方，想請問這次罷工為什麼酸宅們怎麼沒有挺一發的八卦？」

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據了解，工會這次提出的8大訴求分別為：

1.日支費（Per Diem，外站津貼）應由現行的90元調高到每小時新台幣150元，非工會會員不得比照適用（禁搭便車）。



2.東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班。

3.開放空服員工會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權。

4.開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如：工會參與推派獨董或增設勞工董事。

5.國定假日出勤應給付2倍工資。

6.各航班派遣外籍組員不得超過2人。

7.給予工會理監事、會員代表會務公假。

8.變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與工會協商。

對此，一名自稱長榮前地勤的網友回應，空服員雖然辛苦，也提到臨時調度班表不能陪親人，但其實長榮班表大約1個月就會公布一次，除非有人臨時不上班，不然臨時調度不該是常態，當然空服員常常要飛到國外，身體出狀況會很麻煩，病假一定可以請，「只是這規定會不會被濫用，大家心裡有底，畢竟空服員平日假這麼多，安排行程上明顯比一般社會大眾方便。」

原PO 分析，工會提出長榮的待遇跟不上世界排名，但評比全球第六跟賺錢根本是兩件事。另外，空服員一再堅持「自己的權益自己爭取」，只將正義落實在自己身上，從沒替整體員工考慮，這是導致地勤和其他員工無感或反感的原因。

他表示，工會之所以中斷協商罷工，「是因為後面7點訴求，每一條都有它的毛病，舉例來說，逢國定假日薪水兩倍，這很明顯是個笑話，但你要爭取也OK，只是直播會上肯定被打臉打到腫。」

▲長榮航空指出，工會希望比照華航提升日支費，但兩家航空在待遇上有不同的計算方式。（圖／長榮航空）

原PO指出，訴求第二點有提到飛日本要改為過夜班，但試想晚上6點的航班，空服員5點左右準備，飛抵大概9點，進行作業後差不多10點再起飛，回台離開公司約2點，有時還會延誤到3點半下班，這部分華航機師也有類似抗爭過，但這次空服員並非替機師抗議。

倘若真的改成過夜班，空服員晚上10點飛抵日本下班，隔天晚上9點上班搭10點飛機回台，結果機師還是先後要把飛機開回台灣，畢竟空服員抗爭跟你機師無關，「那日本白天時間空服員要幹嘛？這個部分就會合併逢國定假日薪水兩倍，和第一條90→150的規定，這樣就不會過勞了呢！」

原PO認為，工會選擇中途破局罷工，是因為提出的第一條就被嘴爆，「所以後面7條乾脆不要拿出來獻醜才是真的」。他舉例，像華航機師主要訴求就是避免過勞，錢根本不是重點，因為大部分幹這行的人都是喊累，沒人喊錢少的，假設這次訴求重點是過勞或飛安，他就會支持空姐，「但事實上空服員拿不出資料證明自己累，反而是證明自己賺不夠多。」

許多網友看完後，紛紛留言大讚，「推理性分析，工會真的拿不出能打的東西」、「觀念正確，你可以罷工，但我可以不支持」、「專業，不過你會被噓資方狗」，但也有人質疑原PO身分，「你真的待過長榮嗎」、「不懂裝懂」、「你是故意來帶風向的嗎？」掀起論戰。