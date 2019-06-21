長榮罷工事件　蔡英文：交通不要受影響　勞工權益要保障

▲蔡英文總統出席中壢一號社會住宅開工，對長榮空服員罷工事件表示關切。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文21日到桃園參加「中壢一號社會住宅開工典禮」，對於今天進入第二天的長榮空服員罷工事件表示關切並指出，希望勞資雙方可以在理性的基礎上坐下來談，尤其是在交通上面的順暢，旅客的疏散等等，能夠務必讓交通不會受到影響，另一方面，政府也會請主管機關，特別注意到勞工權益的保障。

空服員職業工會21日指責市府勞動局「調查報告護航長榮？放任暴力攻擊罷工糾察線？」等情事，市府勞動局發表聲明表示，市府於長榮航空勞資爭議調解過程中，均秉持中立立場、居中斡旋協助勞資雙方凝聚共識，期間並召開3次勞資爭議調解會議，絕無偏袒任一方的情事；而同日下午，長榮航空員工也前往桃園地檢署按鈴申告，向桃空職工幹部提起「強制罪」、「妨礙自由」的訴訟。

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▲蔡英文總統出席中壢一號社會住宅開工，對長榮空服員罷工事件表示關切。（圖／市政府提供）

桃園市長鄭文燦推動社會住宅政策，今天上午前往蘆竹區視察蘆竹二號社會住宅工程進度，下午於中壢區中山東路四段與龍文街交叉口，舉行中壢一號社會住宅開工，總統蔡英文應邀參加。蔡英文表示，希望協調新完成的社會住宅，保留5%比例，優先提供給警消同仁承租，桃園市政府將配合中央政策提高警消保留名額，相信不僅可鼓勵警消同仁，還能讓社宅環境更安全。

同時，行政院也核定通過「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，預計今（108）年9月起，針對單身青年補貼租金2,600元到4,000元，新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭，租金補貼為3,000元到5,000元，共2萬4,000個補助名額，希望讓所有年輕朋友都能幸福成家。