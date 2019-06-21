高市長若重選民調…陳其邁53%大勝　35%的韓國瑜：不予評論

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

新台灣國策智庫針對六都首長就職半年，進行施政滿意度調查，其中高雄市長韓國瑜滿意度為35.4%，不滿意度56.7%，在六都中排名第五，另一題「如果重選高雄市長」，陳其邁更獲得53.4%的高支持度，韓國瑜的支持度則只剩下34.8%，如果真重選，高雄恐將「變天」。

▲陳其邁和韓國瑜的最新民調支持率出爐，兩人差距越來越大。（圖／記者洪靖宜、林敬旻攝）

新台灣國策智庫的這項民調，從13日進行至17日，21日公布最新結果，韓國瑜因上任不到半年就表態參選總統，市民信任度大受動搖，不滿意度高達56.7%，在六都首長中排名第五，另一題「如果重選高雄市長」，韓國瑜更以34.8%的支持率「慘輸」前對手、現任行政院副院長陳其邁。

▲陳其邁多次南下關心高雄議題。（圖／疾管署提供）

陳其邁當初競選高雄市長失利後，從原本的「緊緊緊」犀利問政形象，轉型成「直播暖男」，不時帶著愛貓陳小米開直播與粉絲互動，在鏡頭前面對昔日對手，也是滿口祝福，建立暖男形象，加上高升行政院副院長後，仍心繫高雄，不時回鄉關心高雄建設，日前更當眾解惑韓國瑜登革熱疫情問題，在高雄市民心中形象一路飆升，有越來越多聲浪要陳其邁趕快回來「選市長」。

對於陳其邁重選高雄市長獲超過五成支持度，韓國瑜受訪時僅簡短回應「每一個民調機構都尊重，至於這項民調有沒有機構效應？大家心中都有一把尺，可以自行判斷，我不予評論」。