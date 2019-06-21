模範生嗆韓國瑜「醒一醒」遭怒批小屁孩　李佳芬籲：不要攻擊這個學生

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名國中模範生當面嗆聲高雄市長韓國瑜：「你要選總統這件事情，真是太可笑了，要醒一醒！」，此話一出不少網友讚爆「台灣未來有希望」，但也引來不少韓粉群起攻擊大喊「小屁孩」，還嗆說「應該會上台大！」，面對這樣的情況，韓國瑜妻子李佳芬呼籲：「不要攻擊這個學生」。

▲韓國瑜妻子李佳芬呼籲不要攻擊國三模範生 。（圖／記者吳奕靖攝）

李佳芬在出席高捷跟迪士尼「米奇趣遊高雄」一起舉辦的活動記者會當中，面對記者詢問是否有什麼話要跟韓粉們說，李佳芬第一句話就是希望大家不要攻擊這個學生，「我覺得一個孩子有一些獨立思考能力，其實是不錯的，孩子在嘗試一些表達，我們可以用更包容的心情來看待」。

▲韓國瑜妻子李佳芬呼籲不要攻擊國三模範生 。（圖／記者吳奕靖攝）

李佳芬強調沒有那麼嚴重，只是有一些媒體會刻意放大，李佳芬說：「沒有那個必要，也要呼籲支持市長的各位好朋友，千萬不要去攻擊這個孩子，一個孩子敢勇於表達想法，我們都覺得滿值得鼓勵」。李佳芬也覺得這個孩子的態度也還好，還滿委婉的說出自己的想法，這是可以包容的，「我們不是訓練孩子要有獨立思考的能力嗎？」

韓國瑜是在19日下午出席社教館「模範生及畢業生合影」，但其中一名獲獎的吳姓國三生合影結束後，對著他說「市長要選總統是一件很可笑的事情，請不要讓感性壓過理性，請醒一醒。」對此，韓國瑜回應，一個15歲國中生能勇於表達內心想法，未來一定能大放異彩。

▲韓國瑜妻子李佳芬呼籲不要攻擊國三模範生 。（圖／記者吳奕靖攝）

當時韓國瑜抽空和獲頒市長獎的畢業生、模範生合影，不料吳姓男學生拍完照後，立刻正色說道：「你要去選總統這件事情，真的是太可笑了，不要讓你的感性壓過理性。」第一時間，韓國瑜有些錯愕，但隨即露出笑容，伸手拍了拍男學生的頭和肩膀。

事後韓國瑜接受訪問時就談到：「讓我訝異的就是，15歲的小男生能夠把這個意見講出來，所以我真的為他拍拍手。而且說實在，我是很鼓勵他，笑著拍拍他，他有他的想法，有他的看法，我也是要尊重。」

▲韓國瑜妻子李佳芬呼籲不要攻擊國三模範生 。（圖／記者吳奕靖攝）