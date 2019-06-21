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米奇粉快看！　高捷限定超萌「迪士尼」彩繪列車亮相

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記者吳奕靖／高雄報導

迪士尼是全世界共同的語言，延續去年歡慶米奇（Mickey Mouse）90周年系列活動的熱度與聲量，以及眾迪士尼粉絲們殷殷期盼，今年暑假高雄捷運公司與高雄市觀光局、台灣華特迪士尼公司共同主辦，藉由米奇的超級魅力喚醒旅客內心最真摯的感動，以「米奇趣遊高雄」為主題，邀請高雄粉絲們跟著米奇、米妮趣遊高雄。

▲高捷推出《米奇趣遊高雄》，還有米奇車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高捷推出《米奇趣遊高雄》，還有米奇車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

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高雄捷運公司表示，身為一個迪士尼控，絕對要計畫來高雄朝聖！高雄捷運推出米奇彩繪列車，車廂內可以看到米奇與好朋友們走訪高雄各大知名景點，像是光之穹頂、85大樓、衛武營國家藝術文化中心、崗山之眼、寶來溫泉，還有傳統夜市，包括台灣人最愛的雞排和珍珠奶茶，超接地氣超可愛!列車內還藏有「隱藏米奇」驚喜彩蛋，粉絲們打卡之餘，別忘了一起找一找車廂內的「隱藏米奇」！

▲高捷推出《米奇趣遊高雄》，還有米奇車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高捷推出《米奇趣遊高雄》，還有米奇車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高捷推出《米奇趣遊高雄》，還有米奇車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高捷推出《米奇趣遊高雄》，還有米奇車廂以及限定章。（圖／記者吳奕靖攝）

另外在高雄捷運紅線R11高雄車站也有《米奇趣遊高雄》主題展區參觀，展區內滿滿都是米奇與好朋友們卡通人物，高捷強調絕對可以非常「好好拍」，所以希望大家一起來體驗高捷。

台灣華特迪士尼公司品牌行銷總監吳育達表示：「身為全世界最受歡迎的人物角色之一的米奇，自1928年11月18日在有聲動畫 — 威利號汽船(Steamboat Willie)第一次登上大銀幕後，即帶給全球各世代的消費者無限的歡樂與感動。去年台灣華特迪士尼在台北推出首輛米奇彩繪列車，受到全台粉絲的熱烈回響，在眾多迪士尼粉絲殷殷期盼，台灣華特迪士尼特別將高雄限定版米奇彩繪列車巡迴至最熱情的高雄，還有全台獨家的「米奇趣遊高雄」主題展區讓大家可以拍好拍滿。」

▲高捷推出《米奇趣遊高雄》，還有米奇車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高捷推出《米奇趣遊高雄》，還有米奇車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

一同出席的韓國瑜妻子李佳芬說：「很開心今天的活動也同時推廣公益，惠及本地的重症病童，主辦單位也將捐贈100組活動主題明信片商品作為義賣，所得總額將全部捐給中華民國喜願協會，高捷公司也將協助宣傳喜願協會相關的資訊，並由企業志工安排一場喜願兒參訪高雄之旅，讓這些小朋友與家人們，能夠來高雄觀光圓夢。」

▲高捷推出《米奇趣遊高雄》，還有米奇車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高捷推出《米奇趣遊高雄》，還有米奇車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高捷推出《米奇趣遊高雄》，還有米奇車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高捷推出《米奇趣遊高雄》，還有米奇車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

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