韓國瑜摸頭惹議　許常德：給孩子鼓勵沒更好方法？

▲韓國瑜伸手摸國三模範生的頭，引起網友討論。（圖／東森新聞，下同）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜19日與國中模範生及市長獎畢業生合照，他伸手摸一名男學生的頭時被嗆「你選總統很可笑」，韓國瑜則伸出左手將該名男學生「撥開」，引發外界熱議。對此，經常發表時事看法的資深音樂人許常德表示，「要給孩子鼓勵或關愛，沒有更好的方法嗎？」

許常德21日透過臉書表示，給人摸頭，到底是什麼意思的習慣？還這麼用力摸，有些人真的會為髮型弄亂而抓狂，「要給孩子鼓勵或關愛，沒有更好的方法嗎？還是只管自己怎麼給，不管對方收到的心情嗎？」如果是他，他會把頭撇開，「好老派喔」，很多孩子連父母都不給摸頭的。

許常德提到，「如果有國中生跟我說，你不該選總統，我一定會停下來認真聽他的理由」，因為這是很純粹的心講出來的，尤其在媒體前，當下認真聽才不會往負面去，絕對不能當一件逃避的事晃過去，「這個不認真聽，一直在強調傾聽民意的他就會露餡，表示他只聽他愛聽的，這畫面會成經典致命傷，別大意啊」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「努力了三年得了市長獎，結果市長是個草包，這讓孩子情何以勘」、「其實我不覺得這孩子是在嗆他呢，甚至覺得是良心善意的提醒與規勸」、「連15歲的孩子都知道韓國瑜沒誠信！」

▲▼網友針對韓國瑜摸頭行為留言討論。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）