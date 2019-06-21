爆韓國瑜外遇生女！吳子嘉挨告搬救兵　聲請傳黃光芹等4關鍵證人

突發中心／台北報導

美麗島電子董事長吳子嘉日前爆料稱，高雄市長韓國瑜大搞婚外情，甚至在外還有一名私生女，遭韓國瑜怒告妨害名譽。據了解，吳子嘉首次出庭時，曾點名高雄市輪船公司董事長黃文財、關鍵人物新莊王小姐，如今再指資深媒體人黃光芹及前高雄縣長楊秋興可能知情，建議檢察官傳喚4人出庭作證，但檢方仍在評估中。

▲韓國瑜告吳子嘉案開庭。（資料圖／記者呂佳賢攝）

吳子嘉日前大爆韓國瑜外遇，婚外情時間長達10多年，還稱，韓國瑜與外遇對象「新莊王小姐」育有一女，韓國瑜親信黃文財更替韓國瑜拿千萬元給對方養小孩。

這一番言論頓時讓韓國瑜身陷桃色風暴之中，一怒之下再也無法貫徹「愛與包容」，決定向北檢提告妨害名譽！吳子嘉於4日下午2時30分許曾赴北檢說明，當時他在長達5個小時的偵訊後表示，「已經將事件始末，鉅細靡遺向檢方陳述，也留下相關物證的部分」。

當時被問及王小姐是否會被傳喚一事，吳子嘉則回應：「王小姐應該是一個一定要被傳喚的對象吧，我們律師這星期會補上答辯狀，並把建議告訴檢察官，我希望在這禮拜之內，把答辯狀給檢察官」。

吳子嘉21日下午3點30分再度赴北檢說明，在1個多小時庭訊結束後，他接受媒體訪問時表示，目前偵查還在繼續中，由於偵查不公開，無法透露太多細節，但主要還是建議檢方再多傳喚幾名證人，等過一段時間會向大家報告。

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