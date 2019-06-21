大馬首相痛斥「馬航MH17報告牽扯政治」：咬定俄羅斯太荒謬

▲馬來西亞航空MH17罹難者共298人。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

荷蘭國際聯合調查小組（JIT）6月19日以謀殺罪起訴4名嫌疑人，懷疑他們將布克飛彈系統（Buk anti-aircraft missile）運送到東烏克蘭，並擊落馬航MH17航班，造成機上298人全數罹難。消息一出，俄國外交部立刻以「沒證據」為由駁斥，馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）也直說太荒謬，「空難從一開始就變成了指控俄羅斯的政治議題。」

根據《BBC》報導，涉案的3名俄羅斯人都有軍事背景，或與安全情報機構關係密切，唯一的烏克蘭人則是親俄武裝分子，曾於2014年7月在頓涅茨克領導一支戰鬥小隊。調查人員表示，這4人都涉及2014年東烏克蘭頓涅茨克的武裝衝突，並且公開對話紀錄指出，克里姆林宮高級官員蘇爾科夫（Vladislav Surkov）在墜機事件發生的6天前，曾和頓涅茨克人民共和國首相博羅代（Alexander Borodai）通訊，證明飛彈是從俄羅斯庫斯克（Kursk）的第53旅部隊運送到東烏克蘭。

儘管如此，馬哈地還是要求JIT必須提出直接證據，強調這一切都只是傳聞，但也否認他是基於馬來西亞、俄羅斯的雙邊貿易關係才站出來說話。據悉，今年歐盟決議減少棕櫚油的使用，試圖保護雨林，因此出口大國馬來西亞轉而向俄羅斯大量購買武器，用以交換棕櫚油的出口。

《CNN》則提到，調查小組考量到俄羅斯、烏克蘭的憲法禁止引渡國民，所以不會要求引渡4名嫌疑人，但將要求俄烏兩國配合展開調查，不論到時候嫌疑人是否出席，全案都會在2020年3月於荷蘭展開審判。