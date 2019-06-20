爸媽好放心～上小學的前一年，一定要做這4種準備！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

您知道嗎？在孩子從幼稚園畢業後，準備當小一新鮮人的這段期間，不應該只注重ㄅㄆㄇ、ABC等知識學習上面的連結，孩子自己的身心態度跟生活習慣，都需要一段時間慢慢調整，才能順利銜接，在這個過程中，家長應該怎麼引導他們適應呢？又，該從什麼時間點開始呢？

時間過得很快，轉眼女兒就要大班了，離上小學只剩一年，她從小是令人費心的高需求寶寶，所以我從現在就一點一點跟她聊，有關國小及未來求學過程的事情，當然，對孩子來說，話匣子一打開便是問個不停，幾乎每天都在對「以後上小學」做沙盤推演，我也得到以下5個心得！

1、引導孩子了解「接受國民義務教育」的意義。

除了充實知識，養成獨立生活、自己自足的能力以外，政府把「上學」這件事情，納入人民義務，不像幼稚園那樣想去就去，目的當然是提高國民的資質水準，跟我們小時候不同，現在是「12年國民義務教育」，換句話說，一進小學校門，至少待到高中畢業才能出來，每天都得在學校待這麼長的時間，如果不讓孩子了解背後的意義，那他們自然會覺得浪費生命。

學校裡頭有各種不同的科目，大都是培養學生擁有自己賺錢的能力，由於孩子還小，對於金錢沒有觀念，不妨用玩具、出去玩當例子，像是「上學才能知道怎麼賺錢，以後才有辦法自己買玩具（或出去玩）！」

2、訓練孩子多閱讀、多接觸藝文活動，訓練他們的專注力。

上小學以後，孩子能自由活動的機會變少，取而代之的是「乖乖坐好的時間」，在被老師寫聯絡簿之前，家長不妨先帶孩子體驗一下，盡量用閱讀、看展跟接觸藝文活動等方式，訓練孩子的專注力，拉長他們保持安靜的時間。

3、假日多帶孩子到即將就讀的小學看看。

大部分的公立國小，在假日都有開放民眾入內運動，可以帶孩子去參觀參觀，感受一下這種大校園的氛圍，尤其愛跑跳的孩子，對於寬廣的操場，都有一股特別的嚮往（笑），讓他們對小學校園不那麼陌生。

我記得自己在上小學的時候，最大的困難是「上廁所」，一來覺得髒，二來不會用蹲式廁所，所以，千萬別忘了帶他們到學生廁所看一看，小學畢竟不像小小的幼稚園，提醒他們要注意人身安全，也告訴他們「就算髒，也要想辦法上廁所」，並教他們如何用蹲的方式如廁。

如果學校是坐式馬桶，也請告訴孩子消毒方法，別採蹲站姿勢上坐式馬桶，這樣才髒！

4、用祝福的心態鼓勵孩子、替他們打氣！

女兒DAHLIA在滿5歲後，又開始對我黏噠噠，我猜想這是對未來的某種焦慮吧，畢竟大班是小學先修班，身邊的人都在提醒他們「要上大班囉！」，或是說「妳這樣到小學怎麼辦？」其實，任何事情都是順水推舟，我們小的時候不也是迷迷糊糊就這樣上來了嗎？

家長的態度可以放輕鬆，甚至引導孩子一起放輕鬆，倒是有件事情，我呼籲大家一定得重視，在孩子對未來越迷惘的時候，家人一定要給予更多的言語支持跟擁抱鼓勵！

拿我女兒來說吧，她本來沒那麼黏的，這陣子整個就想當無尾熊扒在我身上，隨時「媽媽抱抱我」，一開始我沒想那麼多，就坐著稍微抱一下，沒想到，她幾乎是看見我就想抱著。

慢慢推敲下，才知道她對小學有一種未知的恐懼，此時唯一的解藥，就是信心喊話跟多抱抱孩子，等到她真的上小學，想必放飛的速度將瞬間變快，到時想抱都抱不到。

我認為，越是高需求的孩子，越需要早點陪他們認識小學，所以，我的孩子是中班升大班開始，這已經是最早的時間點了，不用再往前回推，因為中班下學期前，他們還不了解，也沒感受到那股隱隱的壓力。

最晚何時開始引導呢？依照我童年經驗，千萬不要在收到國小通知單後，直接把孩子丟去上學，這樣完全沒有緩衝，孩子會覺得恐懼與莫名其妙！建議最晚最晚，要在升小一暑假前，就針對以上4點來替孩子做心理準備。

別只想著報名正音班，給他們補什麼課程了！心靈健壯的孩子，人生路才能長久又順遂，期待我們的下一代，能因為有你我陪伴，好好克服對未知的恐懼，順順利利地銜接小學生活。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。