長榮架大喇叭心戰喊話「拿三寶重返天際」…　空姐笑了：蠻有創意的

▲長榮公司在門口架2個大喇叭，對著罷工棚內參與的空服員心戰喊話 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇／桃園報導

長榮空服員罷工進入第15天，長榮公司與工會2次的協商均告破裂，公司對外放消息有高達600位會員有意願返回服勤，有400位已經取回三寶，甚至還在進出大門邊放上兩個大喇叭，對著罷工棚心戰喊話「親愛的組員，我們知道妳對於回家的路充滿疑惑，取回三寶困難重重…致電6601（分機）讓我們幫助妳，敞開家門歡迎你回家。」

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長榮公司與桃園市空服員職業工會，2次在談判桌協商均告破裂沒有共識，罷工也已進入第15天，5日凌晨工會發動「苦行活動」要向總統蔡英文請願，長榮公司則施壓給存放三寶的保全公司，讓運送合約提前解約。

長榮公司指稱，有超過600位會員想要返回服勤，已經有400位取回三寶，4日晚間，長榮大門擺放的兩個大喇叭，原本只播放慢板音樂，突然間傳出感性的女性聲音，每半小時重複3次對著罷工棚內參與罷工的空服員心戰喊話。

內容提到：「親愛的組員，我們知道妳對於回家的路充滿疑惑，取回三寶困難重重，致電6601（分機），讓我們幫助妳，取回證件儘速排班重返天際，敞開的家門歡迎你回家。」現場空服員笑說「蠻有創意的」、「我覺得沒有效果耶」、「放這個沒用，趕快跟我們協商吧！」