罷工行動開始！長榮航空喊話空服員「不要造成兩敗俱傷」

▲長榮公司針對罷工事件召開記者會，鞠躬向罷工造成不便致歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮航空今（20）日與桃園市空服員職業工會勞資協商破局，工會宣布自下午4點展開罷工行動。長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮會以負責任態度來面對罷工，不會畏懼挑戰與威脅，已經成立緊急應變小組，盡一切所能輸運旅客；同時也向空服員喊話，不要造成兩敗俱傷結果，希望決定參與罷工者放下成見，回到工作行列，大家都是一家人，共同度過難關。

請繼續往下閱讀...

長榮航空與桃園市空服員職業工會20日重啟勞資協商，但會議針對第一項「提高外站津貼」、「禁搭便車條款」等訴求，雙方未達成共識，最終工會宣布破局，並自下午4點開始展開罷工行動。

長榮航空則在下午4點30分召開記者會說明因應措施，總經理孫嘉明率領高階主管出席，並於最開始時鞠躬致歉。張嘉明說，針對突襲式罷工造成的航班取消、延誤讓旅客不便與社會動盪，代表長榮航空向社會大眾至上歉意，也對支持長榮的旅客、同仁表達最深謝意。

孫嘉明表示，今天召開重起協商第三次會議，很遺憾才經過一個多小時討論，工會就片面宣布無法達成共識，並且在現場宣布開始罷工行動，長榮不知工會誠意何在，也對該舉動感到遺憾。

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者屠惠剛攝）

孫嘉明說，長榮不願意看到罷工發生，過去工會多次協商已經釋出善意，不管在薪資調整、辛勞航班改善，在公司可以運作、合理可行範圍內做實質提升，但是工會至今無法接受，也不願意提出具體回應，他們感到相當無奈。長榮為100%民營航空，為公司永續經營，關係企業、員工權益，會以負責任態度來面對罷工，不會畏懼挑戰與威脅。

孫嘉明強調，長榮會以負責任態度面對，確保飛航安全前提下，降低旅客不便為優先考量，目前長榮已成立緊急應變小組，經過人力盤點，規劃可以飛航最大運能，近一切所能輸運旅客。

目前無法知道多少空服員加入罷工行動，但是據瞭解有不少人是受到同儕壓力、一時情緒動員而加入，相信大部分空服員理性、有智慧，希望他們審慎考慮，不要造成兩敗俱傷的結果，也希望決定參加罷工者，放下成見，回到工作行列，都是一家人，回來一起奮鬥，共同度過難關。

孫嘉明也呼籲空服員，體認公司這幾年在年終獎金、調薪、福利改善上所有努力，勇敢站出來正常值勤，公司也會盡力保障員工安全，不會受到工會不合理對待。

孫嘉明說，據聞工會成員現在已經把南崁大門口圍堵，員工上下班都被圍堵，超過糾察限範圍，呼籲工會不要有不理性與可能違法行為，影響到其它員工的正常上下班。

根據長榮航空統計，今天下午4時起後共有36航班，其中22航班受到影響，預計總共影響8628人；立榮航空的國內線今天則都不受影響。

其他人還看了...

長榮罷工未演先燒！旅行業：積極聯繫受影響航班協助簽轉

長榮空服員發動罷工！ 5圖表看「提高日支費」勞資為何沒共識

長榮空服員罷工！交通部四大應變：要求資方協調華航等航空公司支援

快訊／長榮空服員16:00起罷工！ 今明估影響300航班、6萬旅客

快訊／長榮空服勞資協商破局 宣布下午4點罷工行動開始

長榮空服勞資重啟協商首度媒體直播 先從日支費、禁搭便車開始談

快訊／500位長榮空服員16:00罷工！ 公會提出「3大協議」：不得向公司請假



長榮空服宣布今4點罷工！旅行業怒：罷工影響由長榮負全責