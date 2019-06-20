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快訊／長榮空服勞資協商破局　宣布下午4點罷工行動開始

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記者賴文萱／台北報導

長榮航空與桃園市空服員職業工會20日正式重啟勞資協商會議，在雙方同意下，首度開放媒體進場直播，並由勞動部政務次長劉士豪主持，另外，專精《航空法》的律師柯莉娟以及台大社會系副教授范雲也會協同主持。勞資協商從空服員主要訴求日支費、禁搭便車開始談起，但始終無共識，工會也正式宣布，從6月20日下午4點展開罷工，預計到明天將有接近300班、6萬旅客受影響。

對於第一項日支費，雙方持續談不攏，工會也在14時宣布，很遺憾今天有這麼寶貴協商平台，結果資方提出來的方案還是跟過去兩年來一樣，讓工會感覺到協商無法繼續進行，即刻宣布從6月20日下午4點開始罷工，要求全體長榮會員，即刻前往長榮航空公司前面集結，下午4點之後的航班，一律不准服勤、提供勞務。

請繼續往下閱讀...

工會表示，下午4點以後報到航班，要求會員不准提供勤務，並赴長榮航空桃園南崁大樓前集結，工會會在現場收取護照、台胞證、員工證。工會也呼籲，扣掉工會會員，長榮航空還有1000多名人力，呼籲公司優先用於國內線、離島航線，但若有不夠用的情況，工會也很願意跟公司協調人力。

工會說，開始罷工後，若公司有誠意，仍願意跟公司展開會談。

▲▼長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商會議，會前由副祕書長周聖凱發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園市空服員職業工會在協商會議開始前強調，不管罷工或協商，都將全力以赴。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：桃園市空服員職業工會,空服員工會,空服員罷工,長榮航空

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