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Live／長榮空服勞資重啟協商首度媒體直播　先從日支費、禁搭便車開始談

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▲▼長榮空服員工會遊行。（圖／記者季相儒攝）

▲長榮空服員取得合法罷工權，勞資雙方20日重啟協商會議。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空與桃園市空服員職業工會20日正式重啟勞資協商會議，在雙方同意下，首度開放媒體進場直播，並由勞動部政務次長劉士豪主持，另外，專精《航空法》的律師柯莉娟以及台大社會系副教授范雲也會協同主持。勞資協商將從空服員主要訴求日支費、禁搭便車開始談起，今日協商雙方是否會有進展，外界高度關注。

請繼續往下閱讀...

【13:55】

長榮航空人事室協理許平指出，長榮航空在調薪部分，相對華航好的很多，幅度金額比華航多3500-4000元，他也強調，基於航空產業特性，所有飛行工作是有賴不同職類的人，不分彼此去完成的，如果有了禁搭便車條款，可能造成同航班組員同工不同酬問題，會產生嫌隙跟怨懟，可能進而影響到團隊合作默契，會有飛安上的顧慮，因此公司實在是無法答應。

次長劉士豪要求工會提出對於薪資上面跟華航具體數字有差別的部分，對此，空服員工會提出主席裁示要暫停5分鐘進行討論。

【13:50】

長榮航空空服本部協理馮美莉表示，就空服員提出的提高日支費部分，公司有比較業者的水平，事實上是都有符合業界水準，但公司願意就空服員薪資部分再實質提高，提出可以給予「飛安服勤獎金」，一個來回給150元的方式，若工會認同，公司也願意針對金額部分再來討論。她也反問工會，為何提出外站津貼要從每小時90元提高到150元這個數字，想知道空服員的計算基礎為何？

對此，桃園市空服員職業工會理事廖以勤表示，空服員工作性質是必須常常到外站，隨時接到公司通知就不能陪伴家人，工會認為日支費的性質，不單單只是吃飯錢而已，還要考量到空服員常常捨棄掉跟家人重要聚會、陪伴的時間，她說，空服員沒有一定要好要滿，但問公司日支費部分，是否有從90元往上調的空間？

【13:20】

桃園市空服員職業工會長榮分會常務理事李瀅表示，在這幾年長榮航空營業額跟獲利節節上升，但不管獲利多少，長榮航空都只發4個月年終，顯見獲利沒有實際合理分配給員工，讓大家感受得到。在公司表現都優於華航情況下，一線員工的福利卻不如華航，這是這次工會主要提出來的原因。另外，在不涉及成本考量下，其他訴求工會也有所退讓，包含先前提出要求勞工董事部份，工會已不再堅持，只要求公司開放勞工參與公司治理，提供必要經營資訊。

【13:07】

勞動部長許銘春在會議開始前也出面發表談話，她說，感謝各界對勞資協商關心，希望今天這個協商平台是好的開始，勞資雙方可以放下歧見，尋求共識。社會大眾也可以透過直播，正面看待罷工這個爭議，珍惜台灣企業在治理民主的可貴，她覺得任何問題都可以坐下來談，勞資雙方應該要彼此尊重，用心聆聽對方的聲音，化解爭議。

她也特別強調，選擇罷工是一件非常辛苦的決定，相信在場的勞方都有非常深刻的感觸，看到他們一路走來很勇敢堅定，為了空服員勞動條件、旅客飛安，大家很努力，希望社會大眾能夠理解這點。她說，罷工絕對不是目的，今天勞資雙方坐下來談才是化解爭議的開始，能夠促成這次的平台非常不容易，希望勞資雙方能夠珍惜、放下歧見，展現最大誠意及善意，一起尋求共識。

▲▼長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商會議，會前由副祕書長周聖凱發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲勞資協商會議開始前，桃園市空服員職業工會副祕書長周聖凱出面發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

桃園市空服員職業工會副祕書長周聖凱在會前受訪指出，在罷工投票期間，兩次重啟協商的談判，都離空服員的期望有些距離，工會拒絕在聽到拖延、重複、毫無前進的對案，希望長榮航空可以提新的有前進的對案。今日協商工會堅持從日支費、禁搭便車，周聖凱表示，事實上是依照工會內部調查，會員在意的程度來安排，至於協商是否有預設最長開多久？工會表示，不預設立場，時間不是重點，方案才是重點。

▲▼長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商會議，會前由副祕書長周聖凱發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲空服員工會強調，若協商感受不到公司的誠意，已做好各種準備，不管罷工或協商，工會都會全力以赴。（圖／記者湯興漢攝）

但若第一項日支費部分就卡關？周聖凱說，要看公司誠意，「隨時發生任何突發狀況都有可能」，希望公司給出最好的方案，工會也會盡力回應：若無感受到公司誠意，工會同時也做好其他各種準備，希望8項訴求都能有好的方案。媒體問及，做好各種準備是否指不排除隨時罷工？工會說，工會已取得合法罷工權，因此不管罷工或協商，工會都會全力以赴。

▲▼長榮航空空服員勞資爭議協商。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

▲長榮勞資雙方同意媒體進場直播，避免會後發生各說各話情況。（圖／資料照／桃園市空服員職業工會提供）

桃園市空服員職業工會6月初取得合法罷工權，雙方在這場勞資協商會議前，已由勞動部邀集展開2次會前會討論會議流程，最終確定由勞動部政務次長劉士豪主持，也首度同意開放媒體進場直播。雙方並可各自指派一名專家學者協同主持，長榮推薦專精《航空法》的律師柯莉娟，桃空職工則推薦台大社會系副教授范雲。

協商會議將逐一討論空服員工會所提出的8大訴求，依照會前會達成的共識，將先從工會最主要爭取的部份，提高日支費從台幣每小時90元調至150元，並禁搭便車開始談。另外訴求則包含改善九大過勞航班、開放工會參與人評會、開放勞工參與公司治理、國定假日雙倍薪等。但因勞資雙方先前會議對訴求差距仍然巨大，今日會議會談出有多少進度，外界高度關注。

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關鍵字：桃園市空服員職業工會,空服員工會,空服員罷工,長榮航空

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