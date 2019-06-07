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同意票破雙門檻！長榮空服員取得合法罷工權：6/24前都有可能

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▲▼長榮航空罷工投票開票。（圖／記者胡順惠攝）

▲工會一早開票，經過近6小時正式取得罷工權。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

桃園市空服員職業工會於5月13至6月6日發起罷工投票，工會今（7）日上午進行開票，本次開會結果為，長榮分會同意票2949張、不同意票100張；華航及其他分會同意票1089票、不同意票6張，已通過罷工兩門檻，正式取得罷工權，即日起隨時有可能開始罷工，到6月24日前都有可能。

▲▼長榮航空罷工投票開票。（圖／記者胡順惠攝）

請繼續往下閱讀...

▲長榮罷工投票結果出爐。

開票程序主要分成三線，包含唱票、計票、亮票，桃空工會會員總人數為5933人，只要全體會員過半同意2967票，就會正式取得罷工權，而之前工會承諾自設第二門檻，長榮分會也要達到8成會員通過，也就是2621票，兩門檻都達到便得以取得罷工權。

空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，工會一直以來都不排斥直播，如果滿足主席應該由公正第三人擔任、直播現場應該要有專業意見，不然協商過程很容易有錯誤資訊、直播應該限制次數，在這三個條件都滿足的情況下，工會很願意以直播方式協商，現在反而是公司說24日前都不願意協商。

▲▼桃園市空服員職業工會今（7）日上午進行開票。（圖／記者胡順惠攝）

▲長榮航空的空服員罷工投票結果在端午節開票。

至於是否先行預告罷工？工會表示，從去年12月就送出勞資爭議調解，6個月的調解過程已經達到預告效果，未來會選擇一個最佳時機，對於有可能造成旅客不便，政府應該在網站上告知旅客。

而針對資方質疑工會開票的合法性與正當性，鄭雅菱說，開票全程用攝影機並由律師陪同，早晨的票匭也是保全送來，全程使用高標準規範，現場也有勞動部與桃園市勞動局的長官監票，所以合法性是沒有問題的，而且在工會以往慣例也不會邀請資方來現場，甚至資方來現場做計票動作也會違反工會法35條。

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