一「蚊」兩制？葉元之：中央協助防疫除了分藍綠　還分蚊子品種





▲高雄市長韓國瑜和行政院副院長陳其邁 。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

針對中央、高雄市長韓國瑜對於防登革熱經費爭吵不休，新北市議員葉元之20日以「對不起，白線斑蚊不補助」為題提到，去年新北市有44件登革熱案例，向中央申請補助，卻因病毒媒介是白線斑蚊，不是埃及斑蚊，所以沒有獲補助，中央協助防疫不僅分藍綠，「還分蚊子品種」。

葉元之在臉書上發文提到，南部縣市登革熱的傳染媒介是埃及斑蚊，中央政府認為，埃及斑蚊是在市內活動，比較需要補助，所以防疫經費補助對象，以埃及斑蚊活動的縣市為主。而白線斑蚊活耀於郊外，107年新北市44例登革熱案例就是發生在新莊菜園，但無論蚊子的品種，造成的病是一樣的。新北市去年希望申請補助，監控環境中病媒蚊的密度，遭中央駁回。後來新北市政府挪移自己的預算防疫，大概花了1250多萬。

葉元之也說，行政院副院長陳其邁19日宣布，已批准高雄市申請的5318萬的登革熱防疫補助，這不就證明，韓國瑜在行政院會爭取這5318萬是正當的、是必須的，那之前蘇貞昌到底在吵什麼？非要刷一下存在感嗎？由陳其邁來宣布這好消息，擺明想讓高雄市民認為陳其邁才能照顧高雄市。所以民進黨補助防疫經費，不僅有「分藍綠，還會做球，更會分蚊子品種！」

▼蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）