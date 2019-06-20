郭台銘承諾「把福利還給軍公教」　批蔡英文只會亂花錢、砍預算

記者林銘翰／台北報導

反年改團體「八百壯士」將先前上街頭抗議年金改革的過程編撰成書籍《八百壯士紀實》，為重現原貌，20日重返街頭搭起帳篷在立法院前舉行新書發表會，國民黨主席吳敦義、鴻海集團董事長郭台銘、孫文學校校長張亞中、前國民黨主席洪秀柱等人都到場助陣。郭台銘表示，現在的蔡政府不曉得要把餅做大，只曉得亂花錢、砍預算，他承諾當選後一定會把餅做大，讓台灣「賺全世界的錢」，將原本有的福利還給大家。

八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷，17日透過臉書粉專「八百壯士捍衛權益」表示，立法院前埋鍋造飯485天，階段性任務結束後，轉型為社團法人「八百壯士捍衛中華協會」迄今已一年，協會從成立之初，即開始蒐整資料，籌劃編纂《八百壯士紀實》，委託楊建平博士主編，歷經一年始克盡全功。

本次新書發表會除軍公教警消勞團體，國民黨主席吳敦義、前黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明，還有國民黨5名總統參選人，包括郭台銘、周錫偉、張亞中等人都到場助陣。

郭台銘表示，今天會站在這裡替八百壯士站台，是因為大家都了解蔡政府對軍公教的不公不義，讓他們原本想有的福利受損，因此他贊成恢復軍公教應該有的尊嚴，才會站在這裡聲援他們。

郭台銘批評，現在的蔡政府不曉得要把餅做大，只曉得亂花錢、砍預算，軍人出生入死一輩子，靠著微薄的薪水捍衛土地一輩子，得到的卻是政府的不公不義，不僅沒有尊嚴，更沒辦法生存下去，因此他承諾當選總統後一定會把餅做大，讓台灣走出世界「賺全世界的錢」，將原本有的福利還給大家。

郭台銘也說，政府如果因為沒有經費造成資源的排擠，就要選出會賺錢的總統，老百姓也不至於擔心福利被砍得亂七八糟，他也請大家再忍耐忍耐，未來只要他當選總統，台灣的經濟一定會更好，百姓心裡的苦他完全都懂。

▲郭台銘出席「八百壯士紀實」新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

