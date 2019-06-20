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郭台銘批蔡政府拿退休軍公教開刀　郭：操弄民調、不公不義的總統

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▲國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘（前排圖中）今天出席反年改團體「八百壯士」新書發表會，強調力挺捍衛軍公教人員權益。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘（前排圖中）今天出席反年改團體「八百壯士」新書發表會，強調力挺捍衛軍公教人員權益。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧、姚惠茹／台北報導

反年改議題持續延燒，國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘今（20）日表示，蔡政府是借中華民國的殼上市，只會拿退休軍公教人員的應有福利開刀，也不敢宣布獨立，這樣運用國家機器操弄民調、不公不義的總統，人民要睜大眼睛看一看。

反年改團體「八百壯士」今（20）日舉行新書發表會，國民黨黨主席吳敦義、前黨主席洪秀柱、新黨郁慕明，國民黨5名總統參選人，包括郭台銘、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫、張亞中，以及費鴻泰等國民黨立委均受邀出席；高雄市長韓國瑜因市政在身，改以書面形式為八百壯士站台。

▲國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘今天出席反年改團體「八百壯士」新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘今天出席反年改團體「八百壯士」新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘在會後受訪時表示，民進黨強行推動年金改革讓退休軍公教人員感到羞辱，他們出來抗爭是在爭取憲法保障其應有的權益，蔡政府拿軍公教開刀換取選票，也不敢宣布獨立，是沒有作為、不敢擔當的政府。

「（蔡英文）對自己的民調能操弄到這種地步，一切以個人利益為主，明天就有可能操弄整個國家，運用國家機器為自己利益所用，這樣不公不義的總統，人民要睜開眼看一看。」郭台銘說。

為爭取退休軍警公教人員的認同，郭台銘表示，政府信用很重要，國家要有足夠的經費，才能給軍公教人員承諾，認為自己會賺錢、要拚經濟把餅作大，當國家賺足夠的錢，承諾將優先編列軍公教相關預算。

▲國民黨主席吳敦義（圖右）出席八百壯士新書發表會，與郭台銘握手同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義（圖右）出席八百壯士新書發表會，與郭台銘握手同台。（圖／記者林敬旻攝）

另外，針對外傳郭台銘與國民黨主席吳敦義有心結，吳郭二人在新書發表會前也特別握手同台。郭台銘表示，他是最乖乖牌的參選人，謠言要看事實，謠言就會不攻自破，強調自己面對的是人民的心聲，「人民大於黨，人民認為我出來是對的就出線，如果不是我，我也接受。」

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關鍵字：國民黨,郭台銘,鴻海,反年改,八百壯士

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