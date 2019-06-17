被批不會用第二預備金！韓國瑜反擊「不用陳菊提」：已用2億5百多萬

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜17日下午主持秋行軍蟲緊急應變中心第2次防疫工作會議，被問及有關前高雄市長陳菊，聽到高市府防治登革熱經費不足時說「市長每年有3到5億元第二預備金，不太可能沒錢」，韓國瑜回擊，早已經動用第二預備金，而且在登革熱防治上已經用了4千7百多萬，加上其他工程，現在總共已經用了2億5百多萬，「很多立法委員說他不會當市長、不會用預備金，是大錯特錯。」

針對韓國瑜表示高雄財政困難，前高雄市長陳菊對媒體表示「市長每年的第二預報金都約有3億至5億元，不太可能沒錢，」對此，韓國瑜說，「不用她(陳菊)提，我們現在動用第二預備金在防治登革熱上，已經用了4千7百萬，很多立法委員說我不會當市長、不會用預備金，但其實早在2月早就投入，因為今年是暖冬，害怕登革熱對市民影響大，說我不會用第二預備金，是大錯特錯」，韓國瑜也提到地下管線清疏、雨水下水道工程改善就動用了6千5百萬了。

韓國瑜也提到，到立法院黨團是要去拜託他們，因為去行政院會結果不是很愉快，影片被剪接，拜託國民黨立委幫忙補助款登革熱的問題，以及高雄民選九個立委，一樣去拜訪，因為蚊子不分藍綠，希望他們能一起幫忙。

▲總統府祕書長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

高市府也發表聲明，「事實上高雄市目前的第二預備金是4億元，並且一般都會保留到9月汛期後使用，以防臨時性的災害應變」。

但韓市長上任後，從地下管線必須清疏、雨水下水道工程改善就動用了6千5百萬，鳳山體育館耐震補強就花了2千萬，中央不願意撥給高雄捷運林園延伸線可行性評估報告，又花了8百萬，現在還有登革熱防治已經用了4千7百萬，因為提前動用，現在總共已經用了2億5百多萬，完全不像前市長所說不願動用。

不過，這使得本來是市長口袋緊急的救命錢現在已經捉襟見肘，尤其相關防疫費用皆已動支因應，包括市府預算今年編列3490餘萬元，含既定用途費用，執行率已達87%，第二預備金也已動支4738萬元，用於衛生與環保相關單位登革熱緊急防治、大型髒亂點清除等防治工作；而中央衛福部疾管署年度例行性補助861萬，墊付費用執行率已達100%（用人費用除外）。

▲高雄第二預備金已核准案件。（圖／高市府新聞局提供）