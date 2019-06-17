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遭三字經謾罵！超級韓粉杏仁哥大喊「不忍了」提告兩網友

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▲▼ 高雄韓粉上凱道 。（圖／記者洪正達攝）

▲杏仁哥對於網路上謾罵決定提告。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜的挺韓五虎將之一「杏仁哥」，在臉書直播時不僅遭人以三字經謾罵，甚至有人還說指說他「騙吃騙喝」，號召「扮假韓粉一人只需3千」，讓杏仁哥也大喊「不忍了，正式對這些人提告」，16日正式到警局報案，杏仁哥也澄清自己是號召，絕無動員，也談到大家都是台灣人，不該用三字經去罵人。

杏仁哥日前在直播時，有網友以三字經「XX娘，這種韓國語甲賽的」，甚至還有人PO文指說「扮韓粉一人只需要三千元，韓粉報名地點在六合夜市杏仁攤，別質疑杏仁哥拍胸脯保證的3千，還有四個地點各玩一個小時騙吃騙喝玩到高雄」。

▲杏仁哥遭謾罵 。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

▲杏仁哥對於網路不實指控決定提告兩位網友。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

對此杏仁哥表示，已經到警局控告兩位網友，他也澄清自己並沒有帶團動員，是號召，每個人繳三千吃好住好，玩得很開心，明明是很正面的活動，卻被散播成騙吃騙喝，他說「大家都是台灣人，不要有三字經去汙辱，也不要誹謗，這是他做人唯一原則」，後續就看警方怎麼處理。

警方表示，杏仁哥16日前往新興分局中山所報案，提告網民在臉書FB某社團、及其個人臉書粉絲專頁，張貼有侮辱字眼之文字、圖畫、言詞，認為有涉嫌妨礙名譽，目前依規定受理後，立即展開偵辦。

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關鍵字：杏仁哥,韓國瑜

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