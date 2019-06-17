直擊荔枝椿象產卵！屁股吐「一顆顆綠珍珠」黏紗窗　母女嚇壞：太噁了

▲拍的當下，還有2顆沒出來。（圖／心如小姐提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣近年來荔枝椿象猖獗，現在又進入繁殖期，各地時不時傳出災情。家住桃園的心如小姐就表示，前幾天母親目睹，荔枝椿象在家中紗門上產卵的過程，只見一顆顆綠色的卵從屁股吐出來，讓人雞皮疙瘩掉滿地，而她看完也驚呼，「真的太嚇人了。」

心如小姐向《ETtoday新聞雲》記者提到，當時母親在陽台收衣服，赫然發現這個蟲在產卵，就覺得有點可怕，但並不知道是何方神聖，於是先用手機拍下，才拿塑膠袋把牠包起來，「直到我下班後，媽媽把照片拿給我看，但我也不太確定，所以放上臉書問問，果真就是荔枝椿象。」

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▲荔枝椿象受驚擾背部臭腺會噴出刺激性臭液。（圖／彰化縣政府）

她在「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」po出高清照後，掀起熱烈討論，不少網友直呼，「超噁，滅了牠」、「我今天才滅了1隻」、「那麼會生蛋難怪滅不完」、「驚動牠的時候要小心一點！會噴射毒液～」、「用火燒才會死透喔」、「我只知道手機畫質很可以」。

4、5月為荔枝椿象產卵盛期，每次產卵約14粒且排列整齊，起初為淡綠色或淡黃色，而後會逐漸轉為黃褐色及灰褐色，直到要孵化時，則會呈現紫紅色。雖然畫面嚇人，但慶幸的是蟲卵沒毒性，一般來說用衛生紙捏碎丟掉即可。

至於荔枝椿象的若蟲及成蟲，牠們在受到危險或驚嚇時，會由背部臭腺噴出刺激性臭液，或不慎碰觸到肌膚，會造成疼痛、潰爛，若噴到眼睛甚至有失明的危險；當然真的被噴到了，請立即用大量清水沖洗並儘速就醫，以免傷口感染。

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