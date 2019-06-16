桃園真美！　新屋區全民健走　欣賞海岸美景看古蹟

▲桃園新屋區全民健走，沿途欣賞海岸美景。（圖／新屋區所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

我們一起走，發現美麗的桃園海岸風景。2019年桃園市新屋區全民運動「賞新悅步 Hiking go」健行活動，16日於新屋區知名觀光景點─永安漁港、笨鯊橋、綠色隧道等景點展開，沿線緊鄰海岸、美麗的景緻，讓參加民眾感覺桃園真美。出席活動的市長鄭文燦鼓勵民眾走出戶外，欣賞古樸的城鎮文化及風光。

新屋區公所指出，2019年桃園市新屋區全民運動「賞新悅步 Hiking go」健行活動，於新屋區永安漁港展開，為鼓勵報名民眾全程走完健行路線，備有精美完走禮，飛狼背包及活動圖樣運動毛巾。

出席活動的市長鄭文燦表示，新屋區有豐富的海洋資源和文化景觀，健行區域為休閒觀光處，港內的跨港拱橋可欣賞落日餘暉，享受海風吹拂，觀看漁船緩慢入港療癒身心。

▲▼市長鄭文燦鼓勵民眾走出戶外，參加健走有益健康。（圖／新屋區公所提供）



而健行路線上也會經過林蔭密布的綠色走廊，感受涼風吹拂和綠色植物釋放充沛的芬多精。而新屋區除海岸風景也有豐富的文化建築，如新屋區內的范姜古厝為台灣知名的三級古蹟，也是新屋區地名由來，保留完整的四合院及三合院建築景觀，具有客家樸實特色。

另外，新屋長祥宮主祀神農大帝，內有全國體積最大的神農神像。除長祥宮外，新屋區笨港里的天后宮，主祀媽祖，廟內並有全世界最高的聖母神像，歷史久遠為清朝時期由在地民眾共同出資創立，廟內精緻的十六隻石雕龍柱，更傳承古人細緻的石雕工法，香火鼎盛，歡迎民眾到新屋觀光。