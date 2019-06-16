警逼停拒檢逃逸車　「趴下！」大外割壓制駕駛、猛踹拉出後座男

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區15日深夜出現警方封鎖車流量高的中原陸橋，追捕拒檢加速逃逸人車情事，引發民眾在臉書Po文關切。桃園警察局保安警察大隊16日指出，拒停受檢的自小客，在中原路橋經警方攔截後，仍拒絕停車，經警方使出「強制力」才配合查察；唯追捕畫面全被在高樓的民眾錄下上傳，引發網友對警方執法是否過度的兩極意見。

▲桃園警追捕拒檢逃逸車輛，封鎖路橋「強制力」逮人。（圖／擷取自網路）

該起警方追捕事件，發生在15日深夜中壢區中原路橋上，警方由中山東路、中原大學附近、溪州街、一路追捕拒檢受查逃離的可疑自小客過程中，雙方車速都相當快，引起民眾好奇，於臉書PO文關切。

唯此起警方圍捕逃逸自小客的畫面，全被在高樓的民眾錄下上傳，影片中，一名員警先將駕駛座的男子從車上拉下後，使出大外割將男子壓制在地，隨後另一名員警趕上，只見該員警因奔跑速度過快，還不小心撞飛自己的同事。

接著該名員警用手連打駕駛背部多下後，轉往自小客後座左側門，往車內踹了幾下後，大喊數聲「下來！」然後將坐在後座的男子拉下車，要求他趴在地上「趴下！我叫你趴下！」員警使出「強制力」讓男子趴下後，疑似拿出警棍重打男子屁股多下，而另名坐在副駕駛座的女子，則是趕緊下車蹲下，相當配合。

影片上傳後，引發民眾對警方執法是否過當的兩極意見；多數支持警方執法的網友認為「帥啦！無限期支持警方嚴正執法，不然為什麼誰不追，偏偏追你呢？打的好…」，另一派認為警方執法過度的民眾則質疑，「不懂為什麼趴下了，還要被打屁股⋯⋯。」

桃園警察局保安警察大隊指出，該大隊巡邏員警為「防制街頭暴力、加強攔查可疑人、車」，大隊警網15日晚間11時左右，在中壢區加強巡邏，於振興街見一自小客車乘坐3人紅線違停，欲上前勸導查察時，該車竟拒絕查察，並突然倒車後加速逃逸，險撞擊其他用路人，經通報線上警網攔截圍捕。

經警方在中原路橋上攔截後，該車駕駛仍拒絕停車，警方為顧及用路人及執勤同仁安全，即用「強制力」將駕駛使其下車，過程中該駕駛仍抗拒致使同仁右手擦傷，待其他同仁上前支援後該駕駛方配合查察，警方並當場於車內查獲違禁物品後，將車上3人帶案偵辦。