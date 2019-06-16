歌手潘裕文回母校　為千名「大內高手」演唱做公益助弱勢

▲歌手潘裕文回母校內壢高中演唱，學弟妹嗨翻天。（圖／邱子軒提供）

記者楊淑媛／桃園報導

星光幫歌手潘裕文，15日回母校桃園內壢高中參加「創校20週年紀念晚會」，和受邀的白安、小宇(宋念宇)等人接力唱，讓千名學弟妹嗨翻天！市長鄭文燦、校長王炎川、校友會會長邱子軒等人，共同於該校特殊傳統「時光膠囊」，寫信給10年後的自己，同時進行「益壢不搖」紀念福袋義賣，捐助弱勢團體。

▲「時光膠囊」內有我們寫信給10年後的自己。（圖／邱子軒提供）

內高創校20週年紀念活動籌備總幹事張曉昀16日表示：內高是桃園年輕的高中學校，學風自由而民主，充滿年輕活力，20年來，培育超過15,000優秀的學子，被稱為「大內高手」的校友，在各行各業表現傑出；其中，第一屆星光大道榮獲第三名的潘裕文，是內壢高中第一屆的畢業校友，15日回到母校，對於受邀為學弟妹演出，感到非常的興奮與開心。

▲▼桃園內壢高中參加「創校20週年紀念晚會」，由張曉昀(中）和校友會長邱子軒（左）籌備、執行。（圖／邱子軒提供）

為了讓校友們有更多的交流，活動中也安排特色市集，邀請到各項領域具傑出表現的校友們來擺設攤位，讓參與的民眾可以體驗具有異國風情的Henna彩繪、能讓人充滿幸福的甜食料理、職人手沖的專業飲品、匠手打造的特色藝品以及獨立創辦的刊物，發現內高人的在職場的認真表現，共同凝聚光榮感。

「益壢不搖」的紀念福袋以「內高運動服」為設計主題，內有紀念商品包含：機能帆布袋、帆布杯套、環保吸管組及以內高校門高鐘樓造型製作的紀念鑰匙圈，不僅兼顧美觀及環保，也能讓內高的種種回憶變成能隨身帶著走的實用小物！

邱子軒說，該公益活動由內高校友會執行，每賣出一組福袋，就會捐贈100元予桃園市私立睦祥育幼院，讓育幼院的孩子們得以圓夢，讓院童們能夠參與兩天一夜營隊探索體驗，陪伴孩子們共築夏日記憶。