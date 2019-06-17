阿公出殯！媳「帶大班女兒畢旅」超強硬　婆婆點頭勸低調...她白目嗆網想巴蕊

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

「到底是沒教養還是白目？」一名媳婦之前得知夫家阿公出殯的日期後，先是抱怨要幫小孩請假，後又發現和大班女兒畢旅撞期，於是表明陪孩參加畢旅的決定。婆婆聞言不反對，但希望她低調一點，別讓其他親戚知道；沒想到兒媳臭臉反擊，讓一旁的小姑生氣又難過。

一名網友之前聽完朋友的訴苦，忍不住上「爆怨公社」發文，夫家阿公過世後，全家忙著張羅後事，並訂好出殯的日子，那時媳婦聽完不耐煩地說，「蛤這樣小孩不就要請假！齁......」，然後又接著告知，「前一天我要跟女兒畢業旅行去玩。」

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當下，婆婆也沒有阻止，只是說「如果真的要去早一點回來，不要讓其他親戚知道。」怎料媳婦立刻擺出臭臉，質問道「為什麼不能說？一輩子一次幼稚園畢業旅行要叫她不要去嗎？」同時還要求先生等她玩回來，再一起前往奔喪。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

婆婆搖頭不語，而身為旁觀者的原po，也忍不住幫忙抱不平，「我只想問如果過世的是妳阿公，妳也會這樣嗎？難道這種媳婦真的再怎麼疼她都不會把夫家當家人嗎？」

網友們看完，認為她堅持去畢旅沒錯，但這樣的態度和回答實在太白目了，「以後她的小孩可能也會這樣對她」、「白目還是沒教養？兩者都是啊！這很明顯吧」、「會很想巴蕊！這婆婆還真好」、「連裝都懶…無言」、「我說個笑話...幼兒園畢業旅行很重要」。

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