影／黃之鋒今早10點出獄回應反送中！臉書貼文：馬上歸隊、不撤回不撤退

▲「香港眾志」祕書長黃之鋒。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

「香港眾志」祕書長黃之鋒2014年「佔領中環運動」期間因為違反法庭禁制令，被香港高等法院判刑2個月，他於昨日晚間透過臉書專頁小編協助發文，表示將在今（17）日服刑完畢，並使用標籤「馬上歸隊」、「不撤回不撤退」。據悉，黃之鋒今早10點確定順利獲釋。

從影片可見，黃之鋒出獄後，便立刻對「反送中」一事發表想法，他也特別感謝台灣民眾支持香港的行動，並且利用粵語、普通話、英語表達觀點。他指出，因為自己被關了4個星期多，導致錯過2場佔領運動，很遺憾無法與香港民眾並肩作戰。

黃之鋒再指，暫緩修訂逃犯條例並不足夠，香港人要求撤回條例。「我在獄中看見林鄭月娥受訪時留淚，但當你流眼淚時，香港人正流著血。」他認為林鄭月娥沒有資格再當香港特首。他也說，入獄前從沒想過香港會出現大型抗爭行動，希望大家可以在未來幾個星期繼續抗爭。

他最後嚴正要求政府重新定義612為衝突而非「暴動」，並停止拘捕示威者，「如果檢控示威者的話，會讓香港民眾有更大反撲。」

▼黃之鋒是否會加入反送中活動成為外界關注焦點。（圖／翻攝自黃之鋒 Joshua Wong臉書粉專）