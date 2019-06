鎮暴警察前方靜坐　「盾牌女孩」靠冥想化解恐懼：要勇敢發聲

▲林嘉露坐在鎮暴警察前方。(圖/翻攝自臉書/Lam Lo)

記者丁維瑀/綜合外電報導

香港反送中民眾16日穿著黑衣,再度上街遊行;針對《逃犯條例》所引起的廣大反彈,特首林鄭月娥同日也向大眾致歉。而在近來的示威活動中,26歲女子林嘉露(Lam Ka Lo)在手持盾牌的鎮暴警察前靜坐、冥想,感動許多網友與名人,她希望能藉此鼓勵更多人勇於發聲。

被稱為「盾牌女孩」(Shield Girl)的林嘉露告訴《英國廣播公司》(BBC),就算修法被無限期暫停,自己仍會繼續奮戰。她孤獨坐在鎮暴警察前方的畫面,已成為香港反送中遊行的重要標誌;愛爾蘭記者尼古拉斯(Aaron Mc Nicholas)就透過推特形容,「年輕人的純真,當權者的防暴盾牌。」

The innocence of youth and the riot shields of the authority Hong Kong tonight pic.twitter.com/uVEm2za6ZI

中國藝術家巴丟草(Badiucao)11日也在推特發布「香港野餐」漫畫,靈感來自林嘉露靜坐的畫面,「香港市民加油!你們的無畏和勇敢會被世界記住!」林嘉露表示,她並不害怕警察,只是擔心其他示威者有可能受傷。

#Badiucao Cartoon 【HK Picnic】#巴丢草 漫画 【香港野餐】

Massive turnout for #NoChinaExtradition protest again today!What are you waiting?Lets go picnic in Legco!

Link for Free download for protest. https://t.co/J6GFggGEQZ

香港市民加油!你们的无畏和勇敢会被世界记住!#反送中 pic.twitter.com/jMFyQFcxoU