要求撤回逃犯條例！民陣「列5點訴求」號召今日發起「三罷」

▲香港民眾16日穿上黑衣反送中。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

記者朱世凱／綜合報導

香港特別行政區政府16日晚間8點29分發表新聞稿指出，已經停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，但有部分民眾和學生仍不願埋單。「反送中」遊行發起團體「民間人權陣線」（民陣）當天晚間11點48分表示，為了達成「5點訴求」，將在今（17）日發起「三罷」活動，即罷課、罷工和罷市行動。

民陣在臉書社團表示，為了達成以下5點訴求，包含完全撤回逃犯條例修訂、追究警察開槍行徑、不檢控和釋放反送中示威者、撤銷定性6月12日集會為暴動、（行政長官）林鄭月娥問責下台，因此今日8點開始將在各個地點進行「三罷」活動。

貼文再指，8點至9點為社福界罷工，地點在駱克道遊樂場籃球場；11點為中學生罷課，地點則是在中環愛丁堡廣場；下午2點是「打工仔」反送中大會，舉行地點為龍匯道中信大廈；最後的悼念會行程定在晚間7點，於添馬公園展開。民陣資訊站則是從活動最初到最後都會開放，讓民眾到場與民陣共同集思廣益。

▼「三罷」活動行程。（圖／翻攝自民間人權陣線臉書粉專）

據悉，香港特別行政區政府發言人16日對遊行作出回應，「考慮到社會有強烈不同的意見，政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，希望藉此可讓社會盡快回復平靜和避免任何人受到傷害。政府重申並無重啟程序的時間表。」

不過香港恆生大學發言人李翔鵠表示，特首林鄭月娥暫緩修訂逃犯條例是「以拖代變」，想用時間使市民遺忘。他表示，「暫緩」和「撤回」修例是截然不同的。