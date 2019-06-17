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支持暫緩審議「修例」！陸官媒：中央肯定林鄭月娥的積極精神

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▲▼行政長官林鄭月娥發表講話。（圖／香港政府新聞網）

▲香港行政長官林鄭月娥。（圖／香港政府新聞網）

大陸中心／綜合報導

香港民間人權陣線（簡稱民陣）16日下午發起遊行，並在當天晚間宣布這次的遊行總人數為「200萬01人」。大陸官媒《人民日報》海外版今（17）日發表文章指出，希望社會盡快恢復平靜，專注經濟民生發展，中央政府堅定支持行政長官和特區政府依法施政，堅決反對外部勢力干預香港事務和中國內政，支持特區政府暫緩審議「修例」並進一步聽取社會意見的決定。

文章以「凝心聚力共促香港繁榮發展」為題表示，香港特別行政區行政長官林鄭月娥15日宣布暫緩《逃犯條例》修訂工作，以開放態度全面聆聽社會意見，香港各界普遍表示支持；林鄭月娥行政長官上任2年來，以「志不求易、事不避難」的精神，帶領香港特別行政區政府積極作為，服務香港、服務國家。

此外，林鄭月娥堅定維護「一國兩制」方針和基本法，認真謀劃香港長遠發展，積極參與粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」，著力破解事關廣大居民切身利益的問題，努力為青年人成長和發展創造條件，取得了良好成績。「中央政府對林鄭月娥行政長官和特別行政區政府的工作給予充分肯定。」

文章也稱，安全是香港繁榮穩定的基本保障，香港特區政府此次提出與移交逃犯相關的「兩個條例」修訂工作，是為了填補現有法律漏洞，彰顯社會公義，具有正當性和必要性，中央堅定支持特區有關修例工作，相信經過特區政府努力工作和社會各界的理性討論，香港社會一定能夠消除疑慮，達成共識，共同維護香港在國際社會的良好法治形象。

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關鍵字：林鄭月娥,民陣,反送中,林鄭月娥,人民日報,逃犯條例

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