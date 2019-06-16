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路邊機車「強勢填滿」包夾鎖死...再1招放大絕　大眼妹崩潰！網秒懂怒：超賭爛

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▲路邊機車「強勢填滿」包夾鎖死...再1招放大絕　大眼妹崩潰！網秒懂怒：超賭爛。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這樣根本無法移動。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

在許多精華路段，停車位一位難求，相信不少駕駛都曾遇過類似情況。台中一名女網友昨天將愛車停放夜市附近的路邊白線，沒想到前後狹小的空隙，竟然都被機車「強勢填滿」，一點倒車的空間都沒有，而且兩車還不約而同「放大絕」，讓她欲哭無淚。

女網友在「爆怨公社」發文抱怨，「騎摩托車停車可以有點良心嗎？可以考慮一下車子要出來的感受嗎？」只見白色轎車停路邊白線，前後分別停了大貨車與發財車；但氣人的是，兩台機車插縫就插，也不管駕駛能否進出。

請繼續往下閱讀...

路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）

▲許多路段一位難求。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

除了沒公德心外，兩台機車甚至鎖了龍頭，讓她想暫時移車也無能為力，不禁苦笑「很聰明都知道要鎖龍頭。」另外，有眼尖網友一看，便知道這在台中旱溪夜市附近，無奈表示「那一整排都這樣啊，還有小發財故意停很近的。」

po文一出，引起廣大共鳴，網友們紛紛回應，「直接拉到路邊」、「拉去路中間，然後報警」、「很多人有位子就停，根本不管妳是不是可以出來」、「逛夜市的吧，這樣停真的很討厭，但是又拿他沒辦法」、「沒大腦阿，當車子是螃蟹開出來的」、「汽車停車間距不是給白癡塞機車的」；有經驗的人也指出，「這種車我一律拉到馬路中間，每次觀察下來10個有7個是學生，剩下的都是大媽。」

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關鍵字：機車,停車,車位,駕駛,包夾,爆怨公社,公德心,旱溪夜市

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