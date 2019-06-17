美食街用餐被嗆「安靜點」　她傻眼：只是問女兒喝水嗎…爆氣神回覆

▲原PO表示自己無端被嗆「很吵」。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

生活中心／綜合報導

一名女網友在美食街吃午餐時，開口問女兒一句「要不要喝水」，竟然被隔壁一名女子嗆「妳們可以安靜嗎，很吵」，讓她相當傻眼，立刻點破事實反擊對方。網友也認為女子行徑莫名其妙，「真的很有事內」、「美食街要多安靜」。

針對空間的屬性不同，人們常會表現出特定的行為，如圖書館是一個需要專注閱讀的空間，人們一般會壓低聲音或不說話；而美食街屬於用餐與休憩空間，使用者以正常音量互相說話就不是問題。

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不過原PO遇到的情況讓人感到莫名其妙，她在臉書社團「爆怨公社」發文，當時正和女兒在台南東山服務區的美食街吃午餐，只是問了女兒一句「要不要喝水」，竟然被一旁剛坐下來沒多久的女子開口要求，「妳們可以安靜嗎，很吵」。她說當下非常傻眼，便回對方「小姐，這裡是美食街，想要安靜，請妳回家或去開一個包廂可以嗎？」

▲對於隔壁女子的要求，原PO相當傻眼。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

網友們紛紛回覆，「美食街要多安靜，以為圖書館喔」、「整個城市都是她的私人圖書館嗎」、「我就站起來叫大家不要吵了，這個女的拜託我說的」；遇過類似情形的網友也分享，「我也遇過自以為用功的好學生去餐飲店K書，還不許其他客人講話、發出笑聲，我直接嗆他要讀書去圖書館。」不過對於原PO片面說法，也有網友認為「不在現場所以不討論」。